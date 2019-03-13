Продукты из молока с растительными жирами и добавками исключат из молочной категории

Сметана, сыр, кефир и другие продукты из молока, содержащие растительные жиры и другие добавки, больше не будут включать в категорию молочной продукции. Соответствующий законопроект утвердило правительство.

В ближайшее время его опубликуют в Официальном мониторе. У производителей есть полгода, чтобы адаптироваться к новым стандартам. Им предстоит изменить название продукции и разработать новую концепцию упаковки.

"Эти стандарты связаны с конкурентоспособностью продукции, они направлены на сохранение состава молочных продуктов без каких-либо заменяющих ингредиентов", - говорит председатель Ассоциации производителей молока Каролина Линте.

В соответствии с новыми положениями, НДС на такую продукцию вырастет с восьми до 20%, что приведет к повышению цен. Авторы проекта полагают, что это мотивирует предпринимателей вовсе отказаться от производства подобного товара.

"Новые положения вступят в силу через полгода после публикации. За это время производители смогут адаптировать товар в соответствии с установленными положениями. Ведь молочные заводы предназначены для производства молока и молочных продуктов, не так ли?", - сказала глава управления Минсельхоза Татьяна Нисторикэ.

А потребители надеются, что в продажу теперь будет поступать более качественная продукция. "Они должны производить натуральные продукты, чтобы были коровы, фермы. Нам это нужно, и рабочие места."

"На упаковке должно быть написано, что это натуральный продукт, может быть, это дороже, но это того стоит. Кто хочет есть здоровую еду, тот покупает натуральную, кто хочет синтетическую, покупает то, что ему по карману. Я смотрю, чтобы это было молоко, чтобы не было добавок в виде порошка, смотрю на этикетку."

Закон не распространяется на уличных торговцев.