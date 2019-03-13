Бельцкая молодежь готова творить добро

В Бельцах прошла ярмарка вакансий волонтеров, где каждый мог найти себе занятие по вкусу во имя добра и общества.

Волонтером может стать любой человек, любого возраста, любой религии и вероисповедания. Поэтому на ярмарке под девизом «Узнай, как стать частью добра», гостям и посетителям разъяснили подробно, что такое волонтер и в чем состоят его обязанности.

Ярмарка была организована сотрудниками Бельцкого волонтерского центра. Помимо всех добрых дел, которые взял на себя центр, волонтеры участвуют в некоей игре, где каждому начисляются определенные баллы, которые потом можно обменять на приятные сувениры.

Также сотрудники центра постарались внести ноту креатива в названия своих проектов – «Свободные уши», «Чай вдвоем», это только пара названий тех добрых дел, частью которых может стать каждый.

На ярмарке был представлен широкий выбор занятий, среди которых есть и прогулки с пожилыми, и помощь им по дому, и проекты по безвозмездной уборке общественных мест города.

Прежде, чем приступить к работе, каждый волонтер проходит обучение на тренингах и семинарах. Для многих волонтерство стало уже частью жизни, такой же важной, как и основная работа.