«Если я оформлю на них опеку, то буду иметь право на наследство мужа-миллионера из Италии»

По мнению Эдуарда Попова, отца двух маленьких детей, она это сделала исключительно в корыстных целях. Настоящая семейная война кипит уже несколько лет на севере Молдовы в городке с мирным названием Липканы.

Жила-была в Кишиневе семья Поповых. У Эдуарда и Кристины в 2001-м родилась дочь Милослава, через несколько лет на свет появился сын, которого назвали Эдуардом. Теща много лет жила в Италии. Сначала уехала работать, затем развелась с мужем, который старше ее на 27 лет, и вышла замуж за богатого итальянца.

Лидия Кисилица расписывается со своим итальянским мужем.

- Лидия Кисилица, когда приезжала в Молдову, неоднократно пыталась отобрать у дочери детей, - рассказывает Валентина Морощану, мать Эдуарда Попова. Просила выписать ей доверенность и увезти детей за границу.

- Зачем?

- Она говорит: «Я 15 лет горбатилась на этого макаронника! Если я оформлю опеку на детей, то по итальянским законам имею право на большое и богатое наследство!» А там гостиничный бизнес, недвижимость... А Кристина наотрез оказалась, сказала моему сыну: «Я своей маме совсем не нужна!»

Кристина Попова мать детей

- Моя жена в 14 лет пыталась покончить с собой после побоев и издевательств матери, - говорит Эдуард Попов. - Они поругались, мать ее избила...

Лидия Кисилица после отказа дочери отдать детей. Спокойно ей так сказала:

- Я у тебя все равно детей заберу! Мне хватит денег это сделать! Заберу всеми правдами и неправдами, увидишь, что тебя ждет впереди!

Теща обращалась в органы опеки, в общественные организации по защите прав детей, якобы в семье родители избивают детей, семья — неблагополучная, что зять и ее дочь выпивают...

- Не выдержав этого, моя невестка покончила с собой 15 июля 2015 года, - вздыхает Валентина Леонидовна. - Дети остались на руках у моего сына. Он их перевез в Липканы ко мне, а сам еще некоторое время жил и работал в Кишиневе. Оформил на меня опекунство. Как-никак я сорок лет проработала учителем и директором школы.

- Кристина покончила с собой спонтанно. - объясняет Эдуард Попов. - Какая еще могла быть причина?! Только действия ее матери, которая хотела забрать детей! Мать ей сказала: «Не отдашь детей, на тебя откроют уголовное дело!» На имя дочери ведь возбудили уголовное дело по жалобе матери по статье «Насилие в семье».

Лидия Кисилица написала заявление в полицию, что детей избивают дома. Милославе несколько раз делали психо-педагогическую экспертизу из которой следовало, что никто детей и пальцем не трогает дома. Последовали обращения в суды. Бывшая теща стала обвинять бывшего зятя во всех смертных грехах, даже в доведении до самоубийства своей дочери!

- Лидия Кисилица проиграла дело во всех инстанциях, включая и Высшую судебную палату, - говорит Валентина Морошан. - У нас было 32 суда, представляете?! 32 акта с опеки, что дети в порядке, ч то у нас непьющая семья! Ожидая, что проиграет дело в ВСП, она 4 октября 2016 года приезжает в Липканы с решением районного судьи Комерзана — срочно изъять детей и отвезти их в детский дом Кишинева! Она хотела забрать детей любой ценой! Но ей этого сделать не удалось.

Эдуард срочно увольняется и переезжает жить в Липканы.

Она скажет, что папе дети не нужны, он работает в Кишиневе, а они живут здесь, - объяснял Эдуард причину переезда своей маме. Она на все может пойти, чтобы забрать детей!

- Я, когда привезла детей на лето покушать фрукты, пожить на свежем воздухе, у меня в школе каникулы, Кисилица стала обвинять моего мужа в сексуальном домогательстве к внукам! - качает головой Валентина Леонидовна. - Уголовные дела возбуждали, потом закрывали. И так было много раз.

После этого у дедушки случилось два инсульта, он стал инвалидом первой группы. Совсем не разговаривает, с трудом двигается, замедленные рефлексы.

Бабушка и дедушка с Милославой в Липканах

А 20 февраля нынешнего года Валентина Леонидовна вместе с сыном Эдуардом отправилась в Бричаны на очередной суд.

- А Лидия Кисилица собрала родственников и вместе с адвокатом явилась к нам домой. - вздыхает Валентина Морошан. - Дома были только дети и дедушка. Перелезли через забор, сбили с входной двери замок, вырвали двери, вошли. Они свое незаконное проникновения как-то авторизовали в Кишиневе, якобы имели законное право войти в дом. Но мы обжаловали эту авторизацию и суд в тот день встал нашу сторону! А до этого, не знаю, каким образом, в Бельцах суд принял решение лишить меня опекунства, опекуном была назначена Лидия Кисилица. Как она собиралась их опекать? Дети прописаны тут, девочка ходит в школу в Липканах, за два с половиной года в школе имеет 13 грамот, лучшая ученица школы...

- Вошли в дом, несколько раз ударили пожилого и больного человека. Его повалили, поволокли из прихожей на кухню. Дети находились в комнате, они были напуганы и спрятались под стол. Стали хватать детей, те кричали - «Деда. Папа, спасите нас!», Эдик так сильно схватился за ножку стола, что сдвинул мебель!

- Конечно, та сторона все будет отрицать! Мы обратились в полицию и в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело, - продолжает Валентина Морошан. - Мы знаем, где она сейчас живет с детьми.

Жители Липкан вышли в центр города с поддержкой семье, у которой отобрали детей!

Дело дошло до того, что жители Липкан вышли в центр города с поддержкой семье, у которой отобрали детей!

- Если вы знаете адрес, где находятся дети, почему не явиться туда с полицией и не отобрать их?

- Дело в том, что был суд и судья вынесла решение — Попову Эдуарду запретить в течение 90 дней приближаться к детям ближе чем на 200 метров.

- На каком основании?

- Чтобы сохранить спокойствие детей и не травмировать их. У нас законы не работают, мы не знаем, что делать!

- После 20 февраля я своих детей не видел и не слышал! - говорит Эдуард. - В отношении моей бывшей тещи возбудили уголовное дело по факту самоуправства. Ждем исполнительного листа, чтобы забрать у нее детей. Я абсолютно уверен, что мне удастся вернуть своих детей!

ЗВОНОК В ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ БРИЧАНСКОГО РАЙОНА

- Возбуждено уголовное дело по факту самоуправства в отношении Лидии Кисилица, - говорит следователь Олег Чебанаш. - Санкция статьи предусматривает штраф, общественно полезные работы или лишение свободы. Ведется следствие.

КОММЕНТАРИЙ ЛИДИИ КИСИЛИЦА

- Это не семейный конфликт, я опекун детей! - возражает Лидия Петровна. - У меня есть право защиты детей!

- Но отец же не лишен родительских прав...

- Будет лишен!

- А зачем вам дети? Ваш зять и его мама утверждают, что для того. Чтобы получить наследство в Италии...

- Зачем мне дети? Защищать их от той семьи, в которой они были до сих пор!

ЛЕОНИД РЯБКОВ