Журналист: Москва и Вашингтон согласовали формулу управления Республикой Молдова

Думаю, что формулой управления Республикой Молдова, согласованной в Москве и Вашингтоне, является та, которую обнародовала Демократическая партия Молдовы. Принципы, объявленные для формирования будущей правящей коалиции, содержат основные элементы этой политической договоренности, которая подходит всем крупным игрокам региона: принятие политического курса про-Молдова, внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, поддержание военного нейтралитета и урегулирование приднестровского конфликта. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «объявив новые данные геополитического уравнения, молдавские демократы дали понять, что они являются теми, кто будет вести переговоры о создании будущей власти, и что у них есть достаточно влияния, чтобы навязать новые правила игры».

Виктор Никитуш утверждает, что «Молдова не пуп Земли, но территория страны находится в зоне слияния интересов двух великих держав».

«Глобализация, способствует тому, что политико-правовые процессы, когда это необходимо, происходят крайне быстро», – пишет он.

Кристина Пендя