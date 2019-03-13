Кишинев – давно уже не Европа: Город удивительно чист по утрам, ровно до тех пор, пока быдло не выходит на улицы

Мэрия затеяла генеральную уборку в столице, но все эти труды напрасны, - люди не могут жить в чистоте.

Утром, около 8 утра, когда дворники только отмахали вениками и отстучали совками, когда офисный персонал убрал перед своими фирмами, магазинами и кафе, - в городе чисто. Да, тротуары разбиты, впрочем, их давно уже не используют по назначению, превратив в стихийные парковки, но нет бумажек, пакетов и прочего на асфальте и плитке. Глаз радуется: любуешься городом, восхищаясь редкими, чудом сохранившимися красивыми историческими и архитектурными памятниками и еще более редкими современными домами, которые можно назвать красивыми.

Также хорошо в будний день в парке Валя Морилор. Чистота, специальная бригада – уже знакомые лица, - каждый день выметает, вычищает эту любимую кишиневцами зеленую зону.

Через пару часов это уже другой город. Пакеты из-под чипсов, упаковка и остатки фастфуда, стаканчики из-под кофе, билетики... – все это почему-то летит мимо мусорки на асфальт. В парках начинают расти горки шелухи от семечек, появляются бутылки. Асфальт засыпан мусором, который гоняет ветер. Город уже имеет непрезентабельный вид, став находкой для кликуш из социальных сетей. Кишинев чист ровно до тех пор, пока быдло с претензией на принадлежность к европейскому обществу не выходит на улицы молдавской столицы. Считая город своим, оно ведет себя, как в родном селе: все, что в доме – должно быть не хуже, чем у соседа, а улица – место для помоев и мусора. Даже если мало в Кишиневе мусорных контейнеров, быдлу невдомек, что можно выбросить пакетик дома, а не на тротуар.

При этом, у нас полиция с радостью сделает замечание за курение в неположенном месте. Даже пригрозит штрафом или действительно оштрафует. А вот бумажек – кидай, сколько хочешь! За это штрафовать не будут. И пальцем никто не пригрозит, может, лишь какой-то прохожий сделает замечание, рискуя нарваться на мат или драку!

Бедные дворники, представляю, как они ненавидят горожан, считая их вечным источником грязи, - наверное, каждый выметает по центнеру мусора ежемесячно. Но кого волнует мнение дворников?! Разве что тех, кто обвиняет этот рабочий люд в некачественной работе... В таком случае, прогуляйтесь по городу часов в 8 утра. Это абсолютно другой, чистый город.

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