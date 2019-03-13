Михай Гимпу отреагировал на арест родительского дома у Киртоакэ

Михай Гимпу разгневан тем, что суд наложил секвестр на все имущество Дорина Киртоакэ, включая родительский дом в Колонице.

Бывший мэр Кишинева находится под следствием по обвинению в нанесении ущерба муниципальному бюджету в размере 66 миллионов леев. По решению суда был наложен арест на все имущество экс-градоначальника, включая дом умерших родителей в Колонице.

Михай Гимпу тут же вступился за племянника, опубликовав гневное обращение в соцсетях в адрес судьи Сергея Булару, который принял решение о наложении секвестра.

- У моих родителей Тоадера и Ирины Гимпу, помимо построенного в 1936 году дома на который наложили незаконный секвестр в 2019, есть еще один дом на окраине Колоницы на кладбище возле церкви. Мне любопытно, почему судебная инстанция во главе с судьей Сержиу Булару не наложили секвестр и на этот дом? Месть «ниже плинтуса», как говорил Воронин, - написал Гимпу.

Напомним, вчера стало известно о том, что судебная инстанция приняла решение о секвестре имущества бывшего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.