Богдан Цырдя: Олигархи уже дрожат от страха перед ACUM

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Известный молдавский политолог Богдан Цырдя опубликовал свое видение борьбы блока ACUM против существующей системы управления государством.
Прогноз о яростной борьбе политформирования, возглавляемого Майей Санду и Адрианом Нэстасе, был опубликован на личной странице политоолга в соцсетях.
- Как будет бороться АКУМ с олигархами, будучи в оппозиции?
Борьба будет очень жесткой. Все олигархи уже дрожат от страха перед 26 депутатами (пока 26) из блока АКУМ!
Конечно, с таким количеством депутатов нельзя назначить спикера, правительство, принять закон, постановление, поменять хотя бы уборщицу в парламенте, не то чтобы сместить генпрокурора или директора НАЦ!
Тем не менее, у блока АКУМ есть много вариантов «жесткой борьбы» с олигархами:
1. Олигархи будут люто воровать, а АКУМ – яростно критиковать.
2. Олигархи будут проводить повальные приватизации, а АКУМ будет выходить с очень жесткими декларациями!
3. Предприятия, больницы и школы будут закрывать, а АКУМ будет свирепо протестовать.
4. Всех критиков режима будут бросать в тюрьму, а АКУМ выйдет с лайвами в фейсбук.
5. Цены будут расти, зарплаты и пенсии – падать. А АКУМ будет граждан жалеть и очень жалобно плакать.
И вот так пройдут 4 года "беспощадной борьбы" с олигархами.
А там новые выборы, новые обещания, новый мандат, - написал Богдан Цырдя.
Напомним, вчера лидеры блока ACUM отказались формировать политический альянс с партией социалистов, настаивая на том, что это не то, чем они пришли заниматься в парламенте, и не то, что они обещали избирателям.
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