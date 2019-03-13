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Влад Филат иронично поздравил молдаван с избранием Шора в парламент
13.03.2019

Влад Филат уклончиво прокомментировал избрание Илана Шора депутатом. Напомним, Илан Шор дал показания против Влада Филата, признав, что дал ему взятку в размере 250 млн леев.

- Поздравляю молдавский народ, - ответил экс-премьер-министр Молдовы на новость о том, что Шор избран в парламент.

Дело, по которому Влада Филата обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах, было передано в суд 5 недель назад.

Прокуроры требуют 10 лет тюремного заключения для бывшего премьера. Он уже провел три года за решеткой, будучи приговоренным к 9 годам тюремного заключения за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

Давший показания против Влада Филата Илан Шор, признавший, что подкупал политика, также был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Однако он будет на свободе до тех пор, пока не выскажется Апелляционный суд Кишинева.

Между тем, Илан Шор сумел выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах и получить депутатский мандат, передает ProTV.


 
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