Погода в Молдове: морозная ночь и пасмурный день

Весна все еще не спешит окончательно вступать в свои права: ночи в республике остаются холодные.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 14 марта, на всей территории республики сохранится переменчивая погода без осадков. Ночью будет морозно, а днем температура не поднимется выше 10 градусов тепла. День ожидается пасмурный, вновь усилится ветер, в этот раз южный.

В северных районах страны температура воздуха ночью будет колебаться от – 3 до 0 градусов Цельсия. Большую часть дня будет пасмурно, небо затянут облака, но осадков синоптики пока не обещают. А вот ветер усилится, особенно в дневное время, порывами до 10-13 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе будет не на много теплее: ночью от -2 до +1 градуса Цельсия, днем до +11 градусов тепла. О солнечных днях пока придется только мечтать – будет пасмурно и ветрено.

На юге Молдовы ночь ожидается чуть более теплой: столбики термометра покажут от -1 до + 2 градусов Цельсия. День также ожидается пасмурный с температурой до + 10 градусов тепла. Но ветер будет гораздо слабее – до 10 м/с.

Атмосферное давление - нормальное, геомагнитный фон – спокойный.

По народному календарю 14 марта – Евдокия Свистунья (Весновка). Православная мученица смогла раскаяться в совершенных грехах под влиянием веры во Христа, после чего решила посвятить себя Богу. В награду получила дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. В период гонений на христиан Евдокия была арестована и обезглавлена.

Одно прозвищ Евдокии - Свистунья - связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.