Посол Молдовы вернулся в Москву

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин принял в среду Посла Молдовы в России Андрея Негуцу.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт МИДа РФ, они обменялись мнениями "по актуальным вопросам российско-молдавских отношений в контексте прошедших в Молдавии 24 февраля парламентских выборов".

Негуца вернулся в Москву спустя ровно месяц после того, как его отозвало в Кишинев министерство иностранных дел и евроинтеграции РМ под предлогом "проведения консультаций". Это случилось после того, как при содействии РФ из афганского плена были освобождены двое молдавских летчиков, которых доставили в Москву и обеспечили там реабилитацию и лечение. При этом правительственная делегация РМ, направленная на встречу с летчиками, не могла получить разрешение посетить пилотов. МИДЕИ назвало это "неприемлемым", вручило ноту протеста послу РФ в РМ и отозвало в Кишинев для консультаций посла Негуцу. Только после этого, члены делегации смогли провести краткосрочную встречу с летчиками.

По неофициальной информации, инициатива отзыва связана и с тем, что Негуца допустил открытие в Москве официального представительства Приднестровья и не осудил это действие.

Президент Игорь Додон заявил, что откажется подписывать указ об отзыве Андрея Негуцы с должности посла Молдовы в России, к тому же у правительства не было кворума голосов для принятия такого решения, инициированного МИДЕИ.

Андрей Негуца был назначен послом в Москве по инициативе Игоря Додона в мае 2017 г. В декабре того же года, когда возникло резкое обострение отношений между Молдавией и Россией, его уже отзывали в Кишинев для консультаций. Он вернулся в Москву только спустя три месяца, в марте 2018 г.