В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

|
|
...
|
Общество
Сбои в работе Facebook и Instagram произошли по всему миру.
В ряде стран мира наблюдаются сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram. По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, наиболее масштабный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в США и Западной Европе. Проблемы отмечаются в Мексике, Бразилии, Аргентине.
На проблемы с доступом к соцсетям пожаловались также пользователи из Украины, Российской Федерации и Беларуси. В обеих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения. К настоящему моменту, похоже, проблема затронула и Молдову.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|