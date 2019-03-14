В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Сбои в работе Facebook и Instagram произошли по всему миру.

В ряде стран мира наблюдаются сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram. По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, наиболее масштабный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в США и Западной Европе. Проблемы отмечаются в Мексике, Бразилии, Аргентине.

На проблемы с доступом к соцсетям пожаловались также пользователи из Украины, Российской Федерации и Беларуси. В обеих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения. К настоящему моменту, похоже, проблема затронула и Молдову.

В пресс-службе Facebook отмечают, что специалисты работают над устранением сбоя в приложениях всего семейства Facebook. Facebook владеет одноименной социальной сетью и сервисом Instagram.