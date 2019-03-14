ЧП на Молдавском металлургическом заводе: в печь попал радиоактивный металл

Приднестровские власти наконец-то очнулись и разъяснили ситуацию с аварией на ММЗ и выбросом радиации.

Как следует из появившихся в СМИ репортажей, слухи о выбросе радиации на металлургическом заводе в Рыбнице – ложь. Однако сам факт аварии и остановки печи 5 марта текущего года никто не отрицает. Но поскольку до сегодняшнего дня никакой официальной информации по этому поводу не было, жители Рыбницы решили, что власти скрывают от населения масштабы катастрофы.

- На Молдавском металлургическом заводе в печь попал радиоактивный металл! Такая новость уже не один день будоражит социальные сети. На деле оказалось: выброс не радиационный, а информационный! Экологическая ситуация в норме. Сигнал тревоги прозвучал на ММЗ 5 марта. Вместе с ломом в печь попал загрязняющий элемент. На газоочистке сработала система «Дозор». Это 3-й этап радиационного контроля. Еще два – на въезде металлолома, - говорится в репортаже, который вышел на Первом Приднестровском.

По словам директора ММЗ Сергея Корнева, загрязняющий элемент попал в защитной оболочке, эта оболочка легкоплавкая, ее распространение пошло по печи – сработал датчик…

В сюжете также говорится, что в пик ЧП уровень радиации у печи составлял около 400-500 микрорентген в час. По утверждению специалистов завода, это хоть и повышенный, но не опасный уровень излучения. Источник загрязнения удалось быстро локализовать и ничего загрязняющего в атмосферу не попало. На момент видеосъемки уровень радиации возле печи составлял 6 микрорентген в час. Предприятие работает в нормальном режиме.

Максимальный безопасный порог до 500 микрорентген в час - чуть более высокий уровень излучения вызывает изменения в составе крови. Причем, кто и как локализовывал источник загрязнения и насколько это было безопасно для их жизни, в сюжете не упоминается.

Согласно справке, приведенной КП Молдовы, острая лучевая болезнь развивается при дозе однократного облучения в 1 000 000 мкЗв (25 000 цифровых флюорографий, 1 000 рентгенографий позвоночника в один день). Большие дозы влияют ещё сильнее:

- Облучение дозой 500-1000 мкЗв вызывает чувство усталости, наблюдаются умеренные изменения в составе крови. Состояние нормализуется за короткое время. Основная доля радиационного риска - возможность, в будущем, появления онкологических заболеваний (рак крови, кожи, щитовидной железы и т.д.)

750 000 мкЗв — кратковременное незначительное изменение состава крови;

1 000 000 мкЗв — лёгкая степень лучевой болезни;

4 500 000 мкЗв — тяжёлая степень лучевой болезни (погибает 50% облучённых);

около 7 000 000 мкЗв — смерть.

Мера ионизационного воздействия радиоактивного излучения на человека измеряется в рентгенах (Р) или зивертах (Зв). В 1 микро зиверте (мкЗв, µSv) - 100 микро рентген.