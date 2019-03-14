Евро и доллар шокируют: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: у молдавского лея непростые времена.

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 13 марта. Большая часть игроков начнут наступление на молдавского "льва". Отличится евро, который за сутки отыграет сразу 10 банов и установится на отметке в 19,3327 лея. И это при том, что во вторник он упал на 10 банов. В четверг "европеец" не только вернет утраченные позиции, но и выйдет в плюс.

А вот доллар продолжит свою тактику "малых шагов". За сутки "американец" отыграет один бан и расположится на уровне 17,1071 лея.

Что касается остальных валют, то позитивного тренда будут придерживаться российский рубль, который можно будет купить за 0,2613 лея, а также румынский лей – 4,0559 в переводе на нацвалюту. В незначительном, но все-таки минусе, окажется только украинская гривна. Ее можно будет приобрести по 0,6392 лея.