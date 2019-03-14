Американский самолет-разведчик пролетел над территорией Молдовы: правительство безмолвствует

Американский самолет-разведчик пролетел над территорией Молдовы и вдоль границы Украины с Приднестровьем.

По предварительным данным, самолёт-разведчик Beech MC-12W Liberty вылетел с базы ВВС США «Михаил Когэлничану», расположенной в румынской Констанце.Сначала он пролетел вдоль границы Украины с Приднестровьем, после чего просто пересек территорию суверенного государства (хочется в это верить) Республики Молдова и вернулся в воздушное пространство соседней Румынии. Вероятнее всего, разведчика интересовали военные склады у села Колбасна.

- Чтобы не было иллюзий – это американский самолет разведчик, сегодня. Наверное, к посевной готовится. Hawker beechkraft MC - 12 W Liberty. Если кто-то думает, что это добавляет мира, то я сильно сомневаюсь. Чтоб вам пусто было, - прокомментировал этот инцидент юрист, дипломат, общественный деятель и политический аналитик Валерий Осталеп на своей странице в Facebook.

Самое интересное заключается в том, что правительство Молдовы никаким образом не отреагировало на нарушение границ государства и на тот факт, что воздушное пространство Молдовы уже не первый раз «мониторят» самолеты-разведчики США.

Впервые американский самолет-разведчик заметили у молдавской границы 14 января этого года. Тогда самолет Beech MC-12W Liberty, войдя со стороны Черного моря в воздушное пространство Украины западнее Одессы, пролетел вдоль всей восточной границы Молдовы, пролетев в 15 километрах от Тирасполя. В феврале облет молдавской территории повторился.

Характерно, что, судя по карте, самолёт облетает не просто всю восточную границу РМ, а конкретный сегмент от Тирасполя до села Колбасна, где, как известно, находится крупнейший артиллерийский склад во всей Европе, уже давно вызывающий нездоровый интерес «западных партнёров».

Тактический самолёт радиоэлектронной разведки, созданный американской фирмой Beech Aircraft (Модель 200 «Супер Кинг Эйр»), оснащён мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование. Эти самолёты входят в подразделение Guardrail Common Sensor (дивизион SIGINT — авиационного обнаружения и перехвата электронных сигналов). На них установлена система радиоэлектронного перехвата AN/ARW-83 и AN/ARM-163 (V). Самолёты приняты на вооружение в 1984 году

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