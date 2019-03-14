14 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Сотрудникам МВД Приднестровья запретят брать деньги с правонарушителей
14.03.2019

Соответствующие поправки в КоАП рассматриваются в Верховном Совете. 

Верховный Совет принял в первом чтении законопроект, исключающий из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму об оплате штрафа на месте правонарушения.

Сегодня сотрудники МВД с согласия правонарушителя взыскивают штраф на месте происшествия, затем инкассируют эти деньги. По мнению одного из авторов законопроекта - депутата Верховного Совета Олега Петрика, - такая практика содержит в себе коррупциогенный фактор.

«Сотрудники в форме не должны быть кассирами», - заявил Петрик, общаясь с представителями прессы.

С принятием поправок штраф можно будет оплатить только в отделениях банков, в том числе через интернет-приложение. Правонарушителю выносится постановление о наложении штрафа, который можно будет погасить через действующий сегодня льготный механизм. Например, вдвое уменьшить его сумму, если оплатить штраф в течение двадцати дней.


 
Количество просмотров:
101
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.