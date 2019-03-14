Сотрудникам МВД Приднестровья запретят брать деньги с правонарушителей

Соответствующие поправки в КоАП рассматриваются в Верховном Совете.

Верховный Совет принял в первом чтении законопроект, исключающий из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму об оплате штрафа на месте правонарушения.

Сегодня сотрудники МВД с согласия правонарушителя взыскивают штраф на месте происшествия, затем инкассируют эти деньги. По мнению одного из авторов законопроекта - депутата Верховного Совета Олега Петрика, - такая практика содержит в себе коррупциогенный фактор.

«Сотрудники в форме не должны быть кассирами», - заявил Петрик, общаясь с представителями прессы.

С принятием поправок штраф можно будет оплатить только в отделениях банков, в том числе через интернет-приложение. Правонарушителю выносится постановление о наложении штрафа, который можно будет погасить через действующий сегодня льготный механизм. Например, вдвое уменьшить его сумму, если оплатить штраф в течение двадцати дней.