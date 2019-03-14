Инвестиционную привлекательность ПМР намерены повышать

Руководство Агентства по инвестициям рассказало о комплексе мероприятий на этот год.

В Правительстве презентовали план работы на нынешний год Агентства по инвестициям, которое находится в ведении Министерства экономического развития.

Директор агентства Андрей Бетанов сообщил, что в 2019-м проекты и идеи сводятся к трём глобальным целям: реализации политики по притоку капиталов, развитию предпринимательства и улучшению бизнес-атмосферы, повышению имиджа Приднестровья за рубежом, передает пресс-служба Правительства.

Андрей Бетанов уточнил, что в списке задач лидирующую позицию по-прежнему будет занимать превращение республики в привлекательное место для вложения частных средств. Этому важному пункту призван придать нужный импульс целый перечень мероприятий. В 2019-м пройдет очередной Приднестровский международный инвестиционный экономический форум с участием отечественных и зарубежных экспертов, аналитиков, бизнесменов. Помимо этого, продолжится продвижение нашего инвестзаконодательства в регионах России и Европе.

Популяризацию возможностей Приднестровья в международном пространстве проведут также благодаря участию в тематических конференциях, выставках, разработке, изданию и распространению печатных материалов о нашем крае, его потенциале, налоговом, трудовом, инвестиционном правовом поле.

Отдельный блок – взаимодействие с инвесторами, которые проявили интерес к открытию новых производств на территории ПМР. Как подчеркнул Андрей Бетанов, агентство активно ведет 12 бизнес-планов. Среди них – заморозка фруктов и ягод, выращивание фундука, производство сварочной проволоки, огнеупоров, анкерной крепи, обуви, графитированных электродов, зубных имплантов, масла, переработка автошин и шлака. Последняя, к слову, будет проводиться с использованием отходов ММЗ.

«На сегодняшний момент собрано порядка полутора миллионов тонн шлака. В рамках данного производства планируется переработка шлака с отбором металлического скрапа и его направление на проекты по дорожной отрасли», - сказал он.

Общий объем инвестиций по дюжине озвученных проектов – 45 млн евро. Все они позволят открыть около 1 300 новых рабочих мест и обеспечить налоговые поступления на сумму 2 млн долларов в год.

Особое внимание уделят поддержке молодёжи. Так, в программу на нынешний год включена позиция по стимулированию частной инициативы.

Большой интерес к Приднестровью проявляют цифровые компании. По словам Андрея Бетанова, они намерены организовывать на территории республики IT-парки и брать под крыло инженерно-технический факультет, занимаясь подготовкой кадров.

«Важно показать молодежи, тем, у кого есть бизнес-идеи, что реально пройти этот путь и получить поддержку от доноров или от государства», – обозначил премьер.

В этом ключе реальным инструментом привлечения молодых людей могут стать встречи с ними на площадке университетов, чтобы рассказывать о спектре возможностей, которые предоставляются для открытия собственного дела.

Займутся в структуре и туризмом. Города и районы республики обзаведутся узнаваемыми туристическими брендами, на остановках должны появиться информационные панно, а для облегченного получения сведений о Приднестровье разработают мобильное приложение. Важно, что турпродукт будут представлять в ходе визитов за рубеж и на Родине: предполагается проведение туристического форума в ПМР.

В череде приоритетов значится и расширение контактов с партнерами из Российской Федерации. Есть предпосылки для привлечения к приднестровским предложениям крупных организаций. В этом ряду стоят такие авторитетные игроки, как Российский экспортный центр, Агентство стратегических инициатив, Торгово-промышленная палата РФ.

Агентство будет задействовано в таких направлениях, как подготовка инвестпроектов по управлению твердыми бытовыми отходами, содействие в цифровизации государственных и экономических процессов, вовлечении большего количества молодых людей в волонтерское движение, законодательное консультирование.