Павел Мидриган: Заявлений политиков недостаточно, нужно использовать механизм власти очень искусно

Юрист Павел Мидриган считает, что заявления и лозунги депутатов, избранных от Блока ACUM недостаточны, и необходимо, чтобы механизм власти использовался очень искусно. По его словам, демократия также означает процедуру, и поскольку существует процедура, ее необходимо соблюдать.

„Мы приспосабливаемся к некоторым европейским нормам. Мы установили процедуру, согласно которой генпрокурор избирается, и сказали, что это лучше, чем было. Теперь говорят, что избранный прокурор должен быть уволен” - заявил юрист в ходе передачи Fabrikaна телеканале Publika TV.

По его мнению, намерения Блока ACUM невыполнимы, потому что на данный момент парламент еще не сформирован как функциональный орган, фракции не созданы. „Жаль, что господа (из Блока ACUM, пр. ред.) или не понимают, или понимают, но цепляются за идею о том, что они смогут реализовать то, что они заявляют. Если мы хотим хоть какую-то демократию, мы должны соблюдать эту процедуру. И если мы не уважаем ее, то мы превращаемся во что?”, - спрашивает Павел Мидриган. Юрист говорит, что неясно, как предлагаемые ACUM проекты могут пройти процедуру в законодательном органе и задается вопросом, действительно ли это самые важные инициативы на данный момент.

Юрист Александр Кузнецов утверждает, что инициативы, которые были обнародованы ACUM, не могут быть зарегистрированы в парламенте от блока, потому что он не является субъектом законодательной инициативы. В то же время, учитывая, что Блок ACUM предложил уволить нескольких глав государственных учреждений, юрист задается вопросом, важен ли в системе закон или человек? „Отсюда констатируем, что государство Республика Молдова не основано на праве, то есть там, где есть диктатура закона, а это диктатура того, кто решает. В данном случае, да, давайте отстраним их от власти, но с аргументами”, - заявил Александр Кузнецов.

По его мнению, в этой ситуации необходимо реформировать систему, реформировать те „двери” через которые некоторые люди становятся „захваченными”. „Мы должны изменить систему, а затем изменить людей. Мы меняем политическое окружение, которое существует. Я бы этого хотел не только от формирования ACUM, но и от всех формирований”, - заявил юрист.

Во вторник, 12 марта, Избирательный блок ACUM отказался от приглашения Партии социалистов провести дискуссии о поведении формирований, входящих в парламент после выборов 24 февраля 2019 года. В то же время лидеры ACUM предложили пакет законов, которых блок предлагает избранным депутатам поддержать в законодательном органе.

Они касаются признания Республики Молдова захваченным государством, корректировки нормативной базы для отставки генерального прокурора, руководства Службы Информации и безопасности, членов Центральной избирательной комиссии, Национального центра по борьбе с коррупцией, Координационного совета по телевидению и радио, Национального органа по неподкупности, Высшей судебной палаты, отмены смешанной системы голосования, формирования трех парламентских комиссий по расследованию кражи миллиарда., изучения последствий внедрения Закона об амнистии капитала и расследованию операций по отмыванию денег. Ранее Блок ACUM заявлял, что не будет вести дискуссии с другой парламентской партией - Демократической партией Молдовы.