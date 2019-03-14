Мобильные кабинеты маммографии помогли обнаружить рак на ранней стадии у 14 женщин

Своевременная диагностика спасает жизни. Благодаря мобильным кабинетам маммографии, которые за пять месяцев объехали большинство районов страны, у 14 пациенток обнаружили злокачественные опухоли на ранней стадии. Среди них 58-летняя жительница села Кожушна Страшенского района Раиса Боцан.

"Когда позвонил семейный врач и сказал, что пришли результаты, я сразу поняла, что нашли что-то. Среди моих родных есть люди, которые прошли через это", - сказала пациентка Раиса Боцан.

Врачи говорят, что и у остальных 13 женщин есть все шансы на полное выздоровление.

"Все 14 женщины стоят на учете, им назначили лечение. Радует то, что у всех 14 пациенток рак обнаружили в первой или второй стадии", - отметила хирург-маммолог Диана Сокрикэ.

Еще примерно у 400 женщин выявили некоторые отклонения.

"Нескольким пациенткам назначили лечение без хирургического вмешательства. Прошли обследование те, кому не удалось изначально поставить точный диагноз, или те, у которых обнаружили предраковое состояние", - рассказала Диана Сокиркэ.

За пять месяцев диагностику прошли в семи районах страны свыше семи тысяч женщин. Диагностику в рамках кампании "Доктор для тебя" инициировал премьер Павел Филип.