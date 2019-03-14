14 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Мобильные кабинеты маммографии помогли обнаружить рак на ранней стадии у 14 женщин
14.03.2019

Своевременная диагностика спасает жизни. Благодаря мобильным кабинетам маммографии, которые за пять месяцев объехали большинство районов страны, у 14 пациенток обнаружили злокачественные опухоли на ранней стадии. Среди них 58-летняя жительница села Кожушна Страшенского района Раиса Боцан.

"Когда позвонил семейный врач и сказал, что пришли результаты, я сразу поняла, что нашли что-то. Среди моих родных есть люди, которые прошли через это", - сказала пациентка Раиса Боцан.

Врачи говорят, что и у остальных 13 женщин есть все шансы на полное выздоровление.

"Все 14 женщины стоят на учете, им назначили лечение. Радует то, что у всех 14 пациенток рак обнаружили в первой или второй стадии", - отметила хирург-маммолог Диана Сокрикэ.

Еще примерно у 400 женщин выявили некоторые отклонения.

"Нескольким пациенткам назначили лечение без хирургического вмешательства. Прошли обследование те, кому не удалось изначально поставить точный диагноз, или те, у которых обнаружили предраковое состояние", - рассказала Диана Сокиркэ.

За пять месяцев диагностику прошли в семи районах страны свыше семи тысяч женщин. Диагностику в рамках кампании "Доктор для тебя" инициировал премьер Павел Филип.


 
Количество просмотров:
124
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.