Руслан Кодряну призвал жителей столицы помочь в уборке города

Уборкой улиц в столице продолжают заниматься рабочие зеленхоза, ЖКХ и Эксдрупо. На Мунчештской мусор собирают, однако сетуют на то, что люди продолжают сорить.

"Мусора очень много, с одной стороны все убрали, вернулись обратно, и видим, что мусор снова появился". "Люди ничего не делают. Мы подметаем, собираем грязь из-под заборов, а они выходят и говорят, что плохо подметаем, что надо и возле ворот убирать".

С инспекцией на Мунчештскую улицу приехал исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну. Он напомнил, что компании обязаны убирать прилегающую к их офисам территорию, иначе им грозит до девяти тысяч леев штрафа.

"Прошу людей быть сознательнее и не выбрасывать мусор из окон автомобилей. Кроме того, обращаюсь к гражданам оказать городу помощь", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Некоторым жителям столицы не все равно, как выглядит их город.

Руслан Кодряну объявил, что в в эту субботу желающие смогут принять участие в очистке реки Бык. Мероприятие приурочат к Международному дню воды, который отмечается 22 марта.