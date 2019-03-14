14 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Руслан Кодряну призвал жителей столицы помочь в уборке города
14.03.2019

Уборкой улиц в столице продолжают заниматься рабочие зеленхоза, ЖКХ и Эксдрупо. На Мунчештской мусор собирают, однако сетуют на то, что люди продолжают сорить.

"Мусора очень много, с одной стороны все убрали, вернулись обратно, и видим, что мусор снова появился". "Люди ничего не делают. Мы подметаем, собираем грязь из-под заборов, а они выходят и говорят, что плохо подметаем, что надо и возле ворот убирать".

С инспекцией на Мунчештскую улицу приехал исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну. Он напомнил, что компании обязаны убирать прилегающую к их офисам территорию, иначе им грозит до девяти тысяч леев штрафа.

"Прошу людей быть сознательнее и не выбрасывать мусор из окон автомобилей. Кроме того, обращаюсь к гражданам оказать городу помощь", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Некоторым жителям столицы не все равно, как выглядит их город.

Руслан Кодряну объявил, что в в эту субботу желающие смогут принять участие в очистке реки Бык. Мероприятие приурочат к Международному дню воды, который отмечается 22 марта.


 
Количество просмотров:
124
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.