Виктор Степанюк: Ответ социалистам, данный ACUM, не является окончательным

Партия социалистов не объявила четкую повестку дня возможных переговоров с Блоком ACUM для формирования коалиции. Социалисты не должны были прибегать к предварительным дискуссиям, но должны были сразу начать переговоры. В то же время, у Блока ACUM мало опыта в политике, и, после предложения ПСРМ, он доказал, что у него нет единой позиции. Такие мнения высказали политолог Виктор Степанюк и юрист Сергей Мишин в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Виктор Степанюк говорит, что не было объявлено четко о повестке дня возможной встречи с Блоком ACUM, которому социалисты предложили дискуссии по формированию большинства. „Им не нужно было объявлять, что они хотят встретиться предварительно, особенно публично. (...) Я считаю, что фраза: „Для предварительных переговоров” поставила под сомнение серьезность переговоров, поэтому они получили столь же „серьезный” ответ – довольно высокомерный”, - отметил политолог.

Виктор Степанюк хочет верить, что ответ социалистам, данный ACUM, не является окончательным. По его словам, сложившаяся ситуация показывает, что если у этих двух партий не будет воли и обоснования вести переговоры по любому соглашению, тогда инициатива формирования парламентского большинства автоматически переходит к Демократической партии. „Это сигнал для этих двух крупных оппозиционных партий”, - отметил Виктор Степанюк

Юрист Сергей Мишин считает, что ПСРМ сделала очень хорошо, что подождала утверждения мандатов Конституционным судом. По его мнению, социалисты проявили мудрость и не обратили внимания на грязь в их сторону в ходе избирательной кампании. Он считает правильным шаг, предпринятым социалистами, которые предложили именно предварительные дискуссии, потому что таким образом обе стороны могли бы обсудить повестки дня, которые у них есть.

Сергей Мишин считает, что в Блоке ACUM нет единого мнения о возможной коалиции с социалистами. По его словам, ПСРМ обратилась к предложению инициировать предварительные дискуссии, в том числе, чтобы увидеть, насколько сплоченным является блок и насколько единая их внутренняя повестка дня. „Блок ACUM имеет возможность разделиться на три фракции - ПДС, ППДП и ЛДПМ. Разве можно быть уверенным, создавая коалицию с блоком, который завтра придет в парламент и сформирует три фракции? Поэтому необходимо уточнение, но блок отклонил это разъяснение”, - отметил юрист.

В понедельник, 11 марта, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан пригласил в ходе брифинга лидеров Избирательного блока ACUM DA - ПДС на „дискуссии по созданию парламентского политического сотрудничества”. На следующий день, во вторник, лидеры блока отклонили приглашение, мотивируя это тем, что до выборов все кандидаты блока на должность депутата подписали публичное обязательство о том, что „не будут вступать в альянсы с олигархическими и антиевропейскими партиями”. Ранее Блок ACUM заявил, что не будет вести дискуссии с другой парламентской партией - Демократической партией Молдовы.