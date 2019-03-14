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Богдан Цырдя: Как ACUM будет бороться с олигархами, будучи в оппозиции
14.03.2019

Как ACUM будет бороться с олигархами, будучи в оппозиции?

Борьба будет очень жесткой. Все олигархи уже дрожат от страха перед 26 депутатами (пока 26) из блока ACUM!
Конечно, с таким количеством депутатов нельзя назначить спикера, правительство, принять закон, постановление, поменять хотя бы уборщицу в парламенте, не то чтобы сместить генпрокурора или директора НАЦ!

Тем не менее, у блока ACUM есть много вариантов «жесткой борьбы» с олигархами:

1. Олигархи будут люто воровать, а ACUM – яростно критиковать.

2. Олигархи будут проводить повальные приватизации, а ACUM будет выходить с очень жесткими декларациями!

3. Предприятия, больницы и школы будут закрывать, а ACUM будет свирепо протестовать.

4. Всех критиков режима будут бросать в тюрьму, а ACUM выйдет с лайвами в Facebook.

5. Цены будут расти, зарплаты и пенсии – падать. А ACUM будет граждан жалеть и очень жалобно плакать.

И вот так пройдут 4 года "беспощадной борьбы" с олигархами.

А там новые выборы, новые обещания, новый мандат…

Богдан ЦЫРДЯ


 
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