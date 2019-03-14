Богдан Цырдя: Как ACUM будет бороться с олигархами, будучи в оппозиции

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Как ACUM будет бороться с олигархами, будучи в оппозиции?
Борьба будет очень жесткой. Все олигархи уже дрожат от страха перед 26 депутатами (пока 26) из блока ACUM!
Тем не менее, у блока ACUM есть много вариантов «жесткой борьбы» с олигархами:
1. Олигархи будут люто воровать, а ACUM – яростно критиковать.
2. Олигархи будут проводить повальные приватизации, а ACUM будет выходить с очень жесткими декларациями!
3. Предприятия, больницы и школы будут закрывать, а ACUM будет свирепо протестовать.
4. Всех критиков режима будут бросать в тюрьму, а ACUM выйдет с лайвами в Facebook.
5. Цены будут расти, зарплаты и пенсии – падать. А ACUM будет граждан жалеть и очень жалобно плакать.
И вот так пройдут 4 года "беспощадной борьбы" с олигархами.
А там новые выборы, новые обещания, новый мандат…
Богдан ЦЫРДЯ
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