Выплаты из дорожного фонда на содержание и ремонт дорог увеличились лишь на 5%

В текущем году из дорожного фонда будет выделено более 1.024 млрд леев для текущего обслуживания национальных дорог.

Деньги также пойдут на выполнение ремонтных работ. Такую сумму предусматривает Программа распределения средств дорожного фонда на 2019 года. Ее утвердили на заседании Совета Дорожного фонда под руководством премьер-министра Павла Филипа.

Эта сумма всего на 52 млн леев больше (+5%) чем та, которая была выделена в прошлом году.

Наибольшая часть суммы - 498 млн леев, будет использована на обслуживание дорог, еще 333 млн будут выделены на проведение ремонтных работ на 15 участках. Кроме того, более 64 млн леев будут выделены на софинансирование проектов по реабилитации дорог.

В ходе заседания обсуждались и другие важные темы, связанные с дорожной инфраструктурой. Премьер-министр Павел Филип призвал провести всесторонний анализ использования финансовых средств дорожным фондом местной публичной администрацией для обеспечения эффективного использования государственных средств.

Кроме того, будет обнародован механизм, который обеспечит оплату дорожного налога всеми водителями авто. В настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано более 1 миллиона транспортных единиц, но только около 565 000 владельцев транспортных средств платят дорожный налог.

Премьер-министр также призвал рассмотреть возможность введения новой формулы расчета акцизов на дизельное топливо и бензин с учетом специфики деятельности в сфере сельского хозяйства.