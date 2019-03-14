Полцарства в придачу. Чье дело — брак? Как женить ребенка

Мультимиллионер из Таиланда отчаялся найти жениха для своей 26-летней дочери Карнситы и решил доплатить. Арнон Родтон, словно какой-нибудь царь из русской народной сказки, обещает будущему зятю невиданные богатства: 10 млн тайских батов — это более 20 млн рублей — и ферму по выращиванию дуриана. А что еще отцу остается, если Карнсита до сих пор ни с кем даже не встречалась?

К жениху у Арнона и требований особых нет: «Я хочу, чтобы кто-то заботился о моем бизнесе и развивал его. Мне не нужен человек со степенью бакалавра, магистра или доктора. Это должен быть старательный и трудолюбивый мужчина. Вот и все». Сама Карнсита помалкивает, в бизнес-планы отца не вмешивается. Еле-еле журналистам удалось вытянуть из нее комментарий. «Я действительно все еще одна,— призналась девушка.— Если я должна срочно выйти замуж, я хочу, чтобы это был хороший и заботливый мужчина, который будет любить свою семью».

У них в Таиланде, наверное, и пикнуть нельзя, если папаша психанул и решил срочно отдать тебя замуж. В России порядки не такие строгие, хотя родителей, которые пытаются устроить личную жизнь своих равнодушных к браку детей, у нас тоже немало. Взять хотя бы Елену Малышеву. Телеведущая так переживает за своего холостого сына Василия, что во время записи одной из программ прямо заявила: «Девочки, такой чудесный парень! Не передать. Налетайте, девчонки!»

Еще одна взволнованная мамаша прислала сообщение молодому художнику Покрасу Лампасу: «Вы интересный и очень нравитесь моей дочке. У нее своя группа, она играет на арфе, сама сочиняет и поет песни. А еще она архитектор. И эти два начала живут в ней достаточно гармонично. Но очень странно: она в окружении огромного количества людей одинока. Много приятелей, но нет друзей. И она без тараканов в голове, общительная, не заносчивая, с юмором и кругозором — профессия архитектора обязывает».

Женщина также интересовалась, как 27-летний Покрас намерен выбрать из множества поклонниц ту самую, единственную, и всячески намекала, что готова помочь ему с выбором. «Вот она, сила исконно русских традиций! Не то что эти ваши новомодные тиндеры»,— прокомментировал художник эту переписку на свой страничке. Подписчики согласились: «И дочку сватает, и экзистенциальными вопросами "Как выбрать ту единственную среди такого количества поклонниц" задается. Чудесная женщина!»

Мои знакомые тоже пытаются 30-летнего сына Костика женить. Летом они регулярно приглашали на дачу друзей — тех, у кого дочки на выданье имеются. Дочки, правда, ехать в садовое товарищество куда-то за Петушки отказывались, и родители, объединив усилия, тащили их туда чуть ли не силой, даже врали, что на даче интернет имеется. На месте создавали условия: отправляли Костика и очередную невесту по грибы, за молоком в соседнюю деревню, оставляли их одних на веранде... Не помогло. Поэтому осенью Костика записали в студию танцев для взрослых.

«Он теперь сальсу, бачату, зумбу разучивает,— хвастается мама.— Там ведь женщин полно, на этих танцах, а кавалеров мало. Нам даже глазки уже строят». Думаю, если понадобится, эта семья тоже соберет необходимые для женитьбы средства: если и не 20 млн, то миллиона три-четыре на однушку в Мытищах — точно. Возьмут ипотеку, кредит на ремонт и мебель. Костика они вряд ли расшевелят, зато девушку найдут чем завлечь. Если, конечно, в этом мире еще остались заинтересованные в браке девушки.

Наталья Радулова