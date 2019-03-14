Матерый волк объявил войну целому селу

В ночь на 13 марта матерый волк совершил нападение на нескольких жителей села но погиб в схватке.

Это произошло в селе Нижняя Ильиновка в Амурской области России. По словам пострадавших, чудом обошлось без жертв, так как зверь был довольно крупным - он бесстрашно нападал на людей и сторожевых собак во дворах.

Первым пострадавшим оказался мужчина 60 лет, который отреагировал на лай и визг собаки около полуночи. В этот момент волк напал на мужчину и схватил его за лицо. Чудом мужчине удалось отбиться, и забежать в дом. Сторожевой пес тоже изрядно пострадал, так как перед нападением на человека животные дрались в вольере пса.

Втрое нападение волк совершил на целую семью – 43-летнего мужчину и его младшую сестру. Мужчина заходил в дом, когда ему на спину прыгнул волк и попытался схватить за голову. Спас толстый пуховик и ловкость селянина, который развернулся и ударил волка кулаком в нос. Мужчина отделался несколькими укусами на руке, и даже не сразу понял, что на него напало дикое животное.

Третьей жертвой нападения стала 33-летняя женщина с детьми. Услышала лай и визг сторожевых собак, и вышла в сени одеться. Там на нее и напал волк, прямо в доме. Женщина закричала и сумела отбиться от зверя топором, защищая дом и детей. Отделалась укусами предплечья и сильным испугом.

В последней схватке со сторожем зернового двора волк погиб. Сторож также отреагировал на шум и лай собак, обошел территорию в поисках нарушителя, даже залез на забор, чтоб лучше видеть.

Волк сдернул мужчину за ногу и атаковал в лицо. Мужчина смог ударить волка фонарем, подмял под себя, и вместе с подбежавшим на помощь напарником, добили животное.

Приехавшая «скорая» оказала всем пострадавшим необходимую помощь, и теперь им предстоит пройти курс прививок и реабилитация после полученных ранений.

Убитый хищник провисел на зерновом дворе до приезда специалистов, и все жители села приходили смотреть на бесстрашного зверя. Старожилы не могли вспомнить такого, чтоб волк пошел войной против целого села и атаковал стольких всего за одну ночь.

Ветеринарная служба изъяла труп дикого животного для проведения всех необходимых анализов, включая тесты на бешенство.

Сторожевые псы, пережившие драку с волком, помещены на карантин и тоже проходят медицинское обследование и необходимое лечение, передает издание «Порт Амура».