Стало известно, как купить квартиру в ипотеку и не стать рабом банков до конца жизни

Сегодня все больше людей решаются на ипотечные кредиты, чтобы обеспечить себе крышу над головой.

Но до заключения договора об ипотечном кредитовании у людей бывают бессонные ночи, расчеты, долгие перерывы: идти в банк или нет, процент высокий или приемлемый, сможет ли человек вернуть деньги банку или останется бездомным и без денег?

На эти вопросы ответил экономист Вячеслав Ионицэ.

Он рассказал на каких условиях можно позволить себе ипотечный кредит для приобретения жилья. И какой процент можно себе позволить, потому что процентные ставки ставки бывают разными - в некоторых случаях они могут даже достигать 50% стоимости недвижимости, тем более что банк по-прежнему взимает все виды комиссий в дополнение к объявленным процентам.

Вячеслав Ионицэ говорит, что банки юридически обязаны с самого начала объявлять стоимость кредита.

- Теперь банк вынужден сообщать клиенту, какова реальная процентная ставка по ипотечному кредиту. Он больше не может обмануть его скрытыми комиссиями, он должен сказать клиенту, сколько он фактически будет платить, - отметил эксперт.

Ионицэ также говорит, что при заключение кредита на приобретение жилья процентная ставка не должна превышать 10%.

- Если эффективная процентная ставка составляет более 10 процентов от суммы ипотечного кредита, то такой кредит не стоит брать. Но теперь процентная ставка, установленная коммерческими банками, составляет менее 10 процентов, - заявил он.

Ионицэ считает, что нам не нужно бояться ипотеки. Это правда, что если вы покупаете ипотечную недвижимость, вы будете платить больше. Но, так как покупка ипотечной недвижимости должна быть удобной, люди должны учитывать две вещи.

- Во-первых: проценты, которые вы платите, меньше, чем цена аренды. Если вы арендуете, а проценты по ипотечному кредиту меньше арендной платы, то стоит приобрести квартиру в ипотеку. В этом случае деньги, которые вы отдаете, инвестируются в ваше собственное жилье, деньги не уходят в карман владельца квартиры, которую вы снимаете. Лучше заплатить банковские проценты за вашу квартиру, чем за аренду, - подчеркнул Ионицэ.

Эксперт уверен, что когда мы делаем подсчеты перед заключение ипотечного кредита, мы должны помнить, что деньги со временем приобретают свойство обесцениваться.

- И вторая важная вещь: вы сейчас занимаете в банке, а возвращать будете в будущем. Предположим, что в 2011 вы заняли 30 тысяч леев. Тогда средняя зарплата была около 3 тысяч леев. Сейчас средняя зарплата около 6 тысяч леев. Поэтому сегодня вам нужно работать только 5 месяцев, чтобы вернуть 30 тысяч леев, которые вы взяли в долг в 2011 году, а ведь тогда за эти деньги нужно было работать 10 месяцев. Не забывайте, что деньги со временем обесцениваются из-за инфляции. Таким образом, мы также должны учитывать тот факт, что процентная ставка ниже, чем рост заработной платы. Теперь наша заработная плата растет в среднем на 14-15 процентов в год, а годовая процентная ставка составляет 7-8 процентов. Поэтому такой кредит удобно заключать, - отметил эксперт.

Как заявил Вячеслав Ионицэ для Sputnik, конечно, лучше иметь достаточно денег, чтобы приобрести квартиру, чем брать кредит в банке.

- По мне так ипотека - хороший бизнес. Это правда, что лучше иметь деньги на приобретение жилья, чем занимать в банке. Но что лучше: потратить свою молодость в общежитии и собирать деньги и только в старости переехать в квартиру или купить жилье сейчас, чтобы жить по-человечески и расплачиваться за нее в будущем? - заключил Вячеслав Ионицэ.