Путин разрешил мне приватизировать виллу, - Петр Лучинский

Второй президент Молдовы Петр Лучинский рассказал на какие средства живет.

- Когда мой срок закончился, Путин разрешил мне приватизировать виллу в пригороде Москвы, на Рублевском шоссе. Я продал ее. У меня была квартира на Арбате, в центре Москвы. Ее я тоже продал. Вырученные деньги я положил в банк, чтобы получить дивиденды. Вот мой источник для жизни, - заявил второй президент Республики Молдова Петр Лучинский.

Он также объяснил, почему его имя появилось в отчете «Kroll 1» о мошенничестве в банковской системе Молдовы, а также как он сумел приобрести 4.8% акций Unibank за 18.7 млн леев, которые были взяты в долг. Часть этих денег - 4.8 млн леев - он взял непосредственно у Илана Шора, который тогда был бизнесменом.

- Один раз он пришел ко мне и говорит: «Мы покупаем банк, есть очень срочные условия, нам нужно до 5% акционеров. Мы предлагаем вам стать акционером и мы в течение года продаем это и у вас будет хорошая прибыль, честно». Я не обвиняю его в том, что он сделал это со злым умыслом, - рассказал Лучинский.

Еще одна тема, которая была поднята во время интервью - уголовные дела двух его сыновей.

- Я абсолютно уверен, что мои дети честны, - подчеркнул экс-президент Молдовы.

Петр Лучинский также рассказал порталу Rise о сегодняшней политике в Молдове и оценил результаты выборов 24 февраля.

- В наших отношениях появилось слишком много политики - плохой, провинциальной политики, - заключил Лучинский.