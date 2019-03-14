Майя Санду назвала имя вероятного премьер-министра

Майя Санду полагает, что возможным будущим сценарием может быть создание новой коалиции.

Она также не исключает возможности скрытого альянса с депутатами из разных фракций. Так одна из основательниц блока ACUM ответила на вопрос о том, кто может оказаться у власти в Республике Молдова.

- В первую очередь хочу сказать, что блок ACUM в состоянии сформировать власть. Если у нас украдут несколько мандатов, тогда нам будет трудней это сделать. Чтобы было ясно, у блока сейчас есть достаточно ресурсов, смелости и способности прийти и изменить положение дел в Молдове, - заявила Санду в эфире одного из отечественных телеканалов.

В сложившейся ситуации, начиная с количества мандатов, Санду отметила, что существует возможность создания открытой коалиции ДПМ-ПСРМ.

- Возможна также и более скрытая коалиция с заемными депутатами. Некоторые из них все еще хотят сохранить определенное лицо перед избирателями и зарубежными партнерами, - отметила депутат ACUM.

Более того, лидер PAS не исключила, в качестве возможного сценария, создание Правительства технократов во главе с министром финансов Ионом Кику, который является потенциальным премьер-министром.

- Существует еще множество сценариев, о которым следует говорить с политологами, - заявила Санду.

Также представительница блока ACUM отметила, что возможны и досрочные выбора, учитывая, что «представители партии демократов подумают, что не следует официально заключать отношения с ПСРМ перед местными выборами», передает unimedia.

Напомним, что два дня назад глава PAS Майя Санду и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявили в ходе пресс-конференции, что отказываются от коалиции с ПСРМ.