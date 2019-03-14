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Конституционный суд утвердил результаты консультативного референдума
14.03.2019

Конституционный суд утвердил результаты республиканского консультативного референдума. Согласно официальным данным, более 39% избирателей приняли участие в референдуме, инициированным ДПМ.

На референдуме избиратели отвечали на 2 вопроса: хотят ли они сокращения числа депутатов парламента со 101-го до 61-го и второй вопрос - о праве избирателей отзывать депутатов в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.

Таким образом, на основании протокола об итогах голосования на референдуме, Центральная избирательная комиссия отметила следующее:

 на вопрос "Хотите ли вы сократить число депутатов от 101 до 61?" ответили 1 144 261 избиратель или 39,78%, что составляет 1/3 от числа людей зарегистрированных в избирательных списках. "ЗА" проголосовало 744 529 человек, а "ПРОТИВ" - 266 188 человек.

На вопрос "Вы за то, чтобы избиратели могли отзывать депутатов, которые не выполняют должным образом свои обязательства?" ответили 1 143 397 избирателей, или 39,74%, что составляет 1/3 от числа людей, зарегистрированных в избирательных списках. "ЗА" проголосовало 808 266 избирателей, "ПРОТИВ" - 202 497.

Напомним, что консультативный референдум состоялся в тот же день, что и парламентские выборы 24 февраля 2019.


 
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