Кишинёв. Часть 4: Нижний центр

Кишинёв своим устройством поразительно напоминает своего "сводного брата" Черновцы - главная улица, которая делит центр на парадную и непарадную части, и в первой больше интересной архитектуры, а во второй - колорита.

В Черновцах районы по разные стороны Главной улицы вроде бы не имеют исторических названий. В Кишинёве же бульвар Стефана Великого разделяет Верхний и Нижний центр. Об этих двух районах - соответственно, следующие два поста.

Нижний центр, расположенный правее Бульвара, если идти от вокзала - непарадный, то есть более колоритный, с болгарским, еврейским и армянским наследием. К нему же относится и показанный в первой части район бывшего села Кишинэу в самом низу.

2.





На кадре выше - улица Митрополита Варлаама, хотя что это "улица", понятно далеко не сразу: на другой её стороне стоит Центральный автовокзал. Он обслуживает в основном пригород, а также бендерско-тираспольское и румынское направления - в общем, откуда чаще всего на базар и ездят. Я отсюда ездил в Орхей и Бендеры, и успел обнаружить, что в здешних столовых кормят не так уж плохо и есть национальная еда типа замы и кэрныцеев. Ещё в Кишинёве есть Южный автовокзал (далеко на окраине) и Северный автовокзал слегка за пределами центра. В Центральном интересно мозаичное панно - подобные я видел ещё в Бельцах и Бендерах:



3.





Ещё рядом есть швейная фабрика - их в центре Кишинёва несколько:



4.





А вообще базар разрастается, постепенно растёкшись по окрестным улицам. Его влияние ощущается за несколько кварталов:



5.





Главная ось Нижнего центра - перпендикулярная Бульвару улица Василе Александри, а доминанты - конечно же, старые церкви. В одном из дворов на Александри - Харлампиевская (1836):



6.





С очень красивой троицей у ворот:



7.





И Вознесенская (1807) парой кварталов ниже и на другой стороне улицы Александри:



8.





В квартале ниже автовокзала - Георгиевская (1814):



9.





Вознесенская и Георгиевская церковь, также построенные в "догородской" период, до революции были болгарскими, то есть болгары к 1818 уже де-факто образовали в Кишинэу четвёртую слободку помимо молдавской, старообрядческой и армянской. В общем, село Кишинэу было совсем не таким простым, как может показаться, и перспективы стать губернским городом у него были и без легендарной взятки.



10.





Георгиевская церковь ныне "русская" - здесь служат на церковно-славянском, а все надписи и листовки во дворе русскоязычны. По своей ауре это одна из самых сильных церквей в Кишинёве.



11.





Примерно между этими церквями располагался и еврейский квартал. Тут и улицы называются соответствующе - Хабад Люббавич, Реве Цирельсона - заслушаешься! На самом деле евреи жили по всему Кишинёву (хотя бы потому, что составляли в нём 47% населения), но наибольшая концентрация синагог именно здесь. Тут показаны все сохранившиеся здания синагог - а таковых в Кишинёве 7. Есть даже одна действующая на улице Хабад Люббавич:



12.





Синагога Стекольщиков, или Глейзер-Шил, построена в 1888 году, и непрерывно действует с 1946-го. В сумерках сквозь широкие окна мы увидели службу:



13.





Другая синагога Рава Цирельсона (1910) выходит фасадом прямо на улицу Василе Алекснадри между Вознесенской и Харлампиевской церквями, и включала когда-то еврейский дом престарелых и иешиву "Маген Давид", но ныне лежит в руинах. Тем не менее, это пожалуй самая красивая из уцелевших кишинёвских синагог:



14.





Ну а в основном Нижний центр - это улочки. Прямые и кривые, просторные и заросшие, почти всегда одноэтажные, совершенно не столичные. Дух старого губернскогоро Кишинёва лучше всего можно ощутить именно здесь:



15.





Выдающиеся дома попадаются - но редко:



16.





По мере снижения, каждая последующая улица непараднее предыдущей. Так, уже упомянутая Митрополита Варлаама в одном квартале от Бульвара вполне цивильна:



17.





И даже украшена филармонией - я было подумал, что румынская, но как оказалось, 1950-х годов, Валентина Войцеховского (см. прошлую часть) - выросший в Румынии, он творил на стыке сталианса и местных довоенных традиций:



18.





Улица Колумна чуть выше - в начале вполне гламурная. За показанным в прошлой части Русским драмтеатром (бывшей Хоральной синагогой) приталися дом боярина Варфоломея Иордаке, где в 1820-23 годах бывал на приёмах ссыльный Пушкин.

Впрочем, у меня сразу возникли сомнения, что это здание - ровесник города, да и на форуме Старого Кишинёва пишут, что настоящий "пёстрый дом Варфоломея" был разрушен в войну, а стоял в глубине квартала, этот же 1874 года постройки:



19.





Отдельные здания и виды улиц ещё ниже. Например руины гостиницы "Петербург" на улице Александра Доброго:



20.





Едва ли не самый красивый, при всей простоте, дом в Нижнем центре, о назначении которого я ничего не нашёл.



21.





Попадаются сталинки:



22.





Довольно загадочное, но явно православное здание на одной из улиц - наверное, какой-нибудь паломнический центр:



23.





И румынские коттеджи - как же мне нравится этот стиль!



24.





А ниже улицы выглядят уже в основном так, как на заглавном кадре. Местами очень хороши детали:



25.





И ещё Нижний центр - это дворики. Своей изнанкой вообще славится каждый южный город: тёплые дворы, втиснутые меж невысоких каменных домов, становятся небольшими самодостаточными мирками. Дворы Одессы не спутать с дворами Ростова, дворы Ростова - с дворами Николаева, дворы Николаева - с дворами Херсона... и Кишинёв здесь не исключение. Особенно в нефешенебельном Нижнем центре. Подробно заснял я один дворик - но думаю, его вид даёт представление:



26.





27.





28.





Я, наверное, хотел бы жить в подобном дворе:



29.





А вот в таком - не очень:



30.





Впрочем, большинство дворов запираются самими жильцами, и для осмотра открыты за редким исключение как раз-таки самые запущенные:



31.





Если идти дальше на запад, то вскоре старая застройка кончается, сменяясь хрущобами и новостройками, в лучшем случае сталинками:



32.





На самом деле когда-то это была самая сердцевина Нижнего центра, но этот район в 1944 году был полностью уничтожен атакой американской авиации - вообще, Румынию янки бомбили основательно, особенно досталось Плоешти с её нефтью, но перепало и Кишинёву. Почему под удар попал именно этот, самый старый в городе, район - судить не берусь.

Ныне здесь проходит проспект Григори Виеру (молдавский поэт современности и ярый антикоммунист, погибший в 2009 году в автокатастрофе), ведущий как раз в район Мазаракиевской и Рышкановской церквей. Доминанта проспекта - памятник Комсомольцам (1959), расстрелянным фашистами:



33.





И в отличие от бульвара Штефана чел Маре, это действительно бульвар:



34.





Здесь когда-то стоял Старо-кафедральный собор Михаила и Гавриила, также известный как Господарская церковь... причём с конца 17 века. Снесённое в 1955 году здание (1802-06) было на этом месте уже третьим или четвёртым, и построенным опять же в догородскую эпоху. Здесь служил Гавриил (Бэнулеску-Бодони), первый "московский" митрополит Бессарабии. В общем неплохое было село, что-то типа станицы Каневской, давало фору многим городам.



34а.





Ну а за проспектом Виеру, особенно если вы россиянин, стоит пройти обязательно! Там снова начинаются закоулки, в одном из которых затерян дом Пушкина, улица вокруг которого выложена редкой в Кишинёве брусчаткой:



35.





Внутрь заходить я не хотел, но нас было четверо (я, Александр v_st, Александр deorditsa и его супруга), и на наши разговоры высунулась смотрительница и внутрь затащила практически силой, по крайней мере уж точно харизмой - непосещение вверенного ей музея она бы от московского гостя восприняла как пощёчину.

На самом деле правильно сделала - Г-образный корпус с кадра выше построен в конце 19 века, а собственно дом, где жил в 1820 году наш поэт - вот, и он выходит старейшим в Кишинёве гражданским зданием:



36.





Это был постоялый двор, который Александр Сергеич снимал с сентября по ноябрь 1820 года, однако в отличие от дважды горевшего Михайловского, здание подлинное, и каким чудом оно дожило до 1946 года (октрытие музея) - остаётся только гадать. Обстановка внутри, конечно, не аутентично, но кое-что "наше всё" написал вот прямо в этих комнатах:



37.





А написал в Бессарабии Пушкин немало - "Гаврилиаду", "Братьев Разбойников", "Цыганов", начало "Онегина". В общем, не ссылка получилась, а творческий отпуск. На столе, как я понимаю, подлинная "масонская тетрадь" - но о ней позже.



38.





Саша deorditsa обратил внимание на румынскую ленточку, которой повязана одна из вещей... но смотрительницы в ответ лишь смущенно промолчали. Интересно, кто и что хотел этим сказать?



39.





Вообще, царская власть это любила - ссылать людей на курорты. Вот ведь и Пилсудский от туберкулёза вылечился в Сибири. По крайней мере по южным поэмам Пушкина так и не скажешь, что он туда попал не по своей воле. А впрочем, был он прирождённый путешественник... Вот меня бы сослал кто на Камчатку или Чукотку - да не то теперь время!



40.





В общем, очень хороший музей, и отдельным впечатлением стали его смотрители. Деордица и про них сказал замечательно: "Вот поражаюсь таким людям, которые всю жизнь хранят это наследие. Причём становится оно модным, забывается, снова становится модным - а им пофиг, для них это всё равно смысл жизни!".



41.





По наводке смотрителя, тёмными закоулками...



42.





...мы прошли к Благовещенской церкви (1804), ещё одному памятнику догородской эпохи. Сейчас ещё больше, чем сама церковь, впечатляет индустриального вида стела с крестом перед ней - и надо сказать, в глубинке я такие видел ещё пару раз:



43.





Чуть ниже по улице Хащдеу, у памятника генералу Михаилу Орлову, сохранился ещё один дом, претендующий на звание "самого старого гражданского здания в Кишинёве" - вообще, в начале 19 века центр нового города был застроен в основном именно такими домами. Здесь жил грек Кицаки, устроивший у себя масонскую ложу "Овидий", куда Пушкин не замедлил вступить.

Вскоре, однако, масонов разогнали, а у Пушкина остались амбарные книги отсюда, которые он использовал как тетради - так, в одной из них были написаны "Цыганы" и начало "Онегина":



44.





Хотя в целом этот район, где уже не ощущается влияние базара, пускай и не очень целостный - но едва ли не самый "атмосферный" в Кишинёве.



45.





Здесь есть даже такая редка для Молдавии вещь, как памятник старопромышленной архитектуры - Красная Мельница у перекрёстка улочек Мора Рошие и Земфира Арборе:



46.





Основанная в 1850-е годы, а в 1901 сгоревшая и отстроенная заново, она когда-то была в Кишинёве самым высоким зданием. Промышленности, и старой, и новой, в Молдавии вообще очень мало, но тем не менее мельница стоит заброшенной на фоне новостроек.



47.

