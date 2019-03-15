Победа двойных стандартов над правосудием: журналистов оскорблять разрешается...

Судьи Апелляционной палаты отменили решение суда первой инстанции и посчитали фактическое оскорбление журналиста допустимым.

В 2017 году Елена Пахомова-Левицкая подала иск на deschide.md о защите чести, достоинства и профессиональной репутации, потребовав возмещения морального ущерба и судебных издержек. В мае 2018 года суд сектора Рышкановка частично удовлетворил запрос журналистки и постановил удалить из опубликованного материала места, оскорбляющие ее честь и достоинство.

Кроме того, deschide.md обязали оплатить судебные издержки и символическую сумму в качестве возмещения морального ущерба, а также принести личные извинения журналистке. Однако издание, позволившее себе оскорбительные высказывания в адрес коллеги по цеху, посчитало решение суда несправедливым и опротестовало его в Апелляционной палате. И, что удивительно, судьи Апелляционной палаты не нашли ничего оскорбительного в провокационной статье, посчитав, что она никоим образом не ущемила достоинство Елены Пахомовой-Левицкой.

Издание даже посчитало возможным повторить все оскорбительные высказывания в адрес журналистки (не будем цитировать эти пассажи - прим. ред.) и похвастаться «победой».

Об этом Елена Пахомова-Левицкая рассказала в социальной сети, пообещав не отступать и не позволять оскорблять ни себя, ни других, заметив, что в кругу приличных людей это не принято.

- Вот вам и подробности. Апелляционная палата отменила решение суда о том, что оскорбления недопустимы. Бог им судья. Лишнее подтверждение того, что нас на государственном уровне делят на людей первого и второго сорта. Работаешь на благо своей страны? Не молчишь? Тогда мы тебя толпой. Не удивительно ликование издание и его руководителя по поводу этого решения. У них ежемесячно по нескольку дел с теми же претензиями.

Не пройдет, господа. Я буду добиваться справедливости. Кстати это нонсенс, когда журналист журналиста мочит. Да еще каждый месяц личные нападки. В кругу приличных людей это не принято.

В общем, обещаю вам, что это только начало. Не позволю оскорблять ни себя, ни других.

Ах да, и за качественную журналистику. Когда твоя миссия – донести до власти, где и в чем они ошибаются, чтобы людям лучше жилось в этой стране. А не выполнять заказы на людей и проекты. Когда единственная претензия к проекту - авторы с русскими фамилиями. Кстати в этом отчете вновь приведет набор всего лживого бреда, который повторяют не проверяющие информацию глупцы, - написала Елена Пахомова-Левицкая на своей странице в Facebook.

Это решение Апелляционной палаты вызывает особое недоумение после того, как буквально на днях гражданского активиста Алексея Димитрова оштрафовали на 1 000 леев только за то, что он снимал на камеру телефона адвоката. На видео, опубликованном активистом, прекрасно видно, как бывшая супруга заместителя генпрокурора Алла Попа напала на него, пытаясь выбить из рук телефон, после чего сама же и подала на него жалобу в суд.

Вот уж пример двойных стандартов в действии. Может пора уже судьям руководствоваться в своих решениях буквой закона, а не политической конъюнктурой и национальной принадлежностью.