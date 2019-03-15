Прогноз погоды в Молдове на 15 марта 2019: Не так тепло, как хотелось бы

В Молдове в пятницу, 15 марта 2019, будет тепло, но ветренно и с дождем.

В Кишиневе температура воздуха днем будет колебаться в пределах 6-10 градусов тепла. Утром пока прохладно - до +3. К обеду ожидается небольшой дождь. Скорость ветра - до 8 метров в секунду.

На севере республики - 6-11 градусов с плюсом днем. Утром - 2 градуса тепла. Осадков не ожидается. Ветер - до 7 м/с.

В южных районах Молдовы днем будет светить солнце, а воздух прогреется до 11 градусов тепла. В утренние и вечерние часы - +3...+5 градусов. Небольшие дожди ожидаются ночью и днем, в обед. Ветер - до 7 м/с.