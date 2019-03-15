Педофилы избежали наказания в Молдове, но были приговорены в их стране

В Республике Молдова некоторые лица, совершившие преступления, но обладающие иммунитетом, избегают уголовных наказаний. Таким является и случай Ника Георгиадиса, фигурирующего в расследовании молдавских журналистов о сети педофилов, действующих в Республике Молдова и Украине. Он избежал наказания в Молдове, но недавно был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в Греции. Об этом говорилось в рамках пресс-клуба, организованного Центром журналистских расследований, передает IPN.

По словам председателя центра, Ник Георгиадис является греческим чиновником, который приезжал в Республику Молдова, чтобы консультировать Министерство экономики, таким образом, пользовался дипломатическим иммунитетом, что и стало причиной того, что он избежал наказания здесь. „Есть дети, подвергшиеся насилию, и государство не предоставляет им защиту”, - сказала Корнелия Козонак.

Автор журналистского расследования Ольга Чаглей начала работу над материалом в 2011 году после пресс-конференции Центра „La Strada”, в ходе которой говорилось о новом феномене в Молдове, в котором мальчики становятся жертвами педофилов. В результате расследования журналистка определила онлайн-портал с бесплатным доступом, предназначенный для иностранцев, которые искали услуги эскорта, предоставляемые несовершеннолетними в возрасте от 15 до 16 лет. Клиентами этого сайта были люди из разных стран: Греции, Германии, Таиланда и т. д. В конце концов, сеть была уничтожена, но клиенты избежали наказания. Среди них греческий чиновник, датский священник и немецкий военный.

Греческий журналист Анджелос Проволисианос узнал о причастности греческого чиновника к этому делу в 2015 году. Дипломат был правой рукой главы оппозиционной Партии Новая демократия из Греции. Местная газета писала об этом деле. Журналист говорит, что странно, что прокуроры Греции не запросили у коллег из Молдовы документы о действиях Ника Георгиадиса здесь. Очень важно, чтобы эти документы-доказательства были отправлены в Грецию, так как через несколько месяцев в Апелляционном суде состоится заседание по делу чиновника, обвиняемого в педофилии.

Старший следователь PCCOCS Александру Бешлягэ говорит, что расследование продолжается и сегодня, и что три дня назад был задержан еще один педофил из этой группы, 16-й по счету подозреваемый. По словам офицера, фигуранты дела, которые тогда имели иммунитет на территории Республики Молдова, один из Греции и другой из Дании, должны были быть привлечены к ответственности в их странах. Остальные были переданы суду здесь. Говоря о деталях дела, он отметил, что несовершеннолетние получали за сексуальные услуги от 200 до 300 леев и, за небольшими исключениями, 500 леев, в случае мальчиков, которые появлялись на веб-странице.

Адвокат, представлявший в суде несколько жертв, Наталья Байрам сказала, что кроме греческого гражданина, осужденного в родной стране, и в Дании был привлечен к ответственности священник, участвовавший в схеме, но не за действия, совершенные на территории Республики Молдова, а в его стране. „Возможно, власти нашего государства должны извлечь определенные уроки, так как наши дети не могли быть защищены нашими властями, не пользовались эффективной защитой”, - сказала адвокат.

Согласно исследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, в 2018 году было зарегистрировано большее количество случаев, когда дети стали жертвами преступлений сексуального характера, в результате чего было инициированы 373 уголовных дел по фактам сексуального насилия, по сравнению с 332 случаями, начатыми в 2017 году.