ДПМ снова пригласили ACUM к переговорам, и готовы предложить им руководящие посты в кабмине

Щедрое предложение сделали демократы блоку ACUM. ПДС и "Платформа DA" могут выдвинуть кандидата в премьер-министры, если разделят ответственность за управление страной и за внедрение проектов, начатых Демпартий. Также демократы готовы обсуждать любые предложения блока, если его лидеры согласятся на диалог. Об этом сообщил вице-председатель ДПМ Андриан Канду после заседания Исполнительного комитета партии.

"Если команда избирательного блока ACUM примет на себя ответственность участия в управлении страной, мы готовы обсуждать возможность, чтобы представители блока заняли пост премьер-министра и другие важные должности в правительстве. Мы ждем их для дискуссий завтра, в субботу, хоть в воскресенье. Нужно обсудить развитие ситуации в стране", - сказал Андриан Канду.

На вопрос, какие еще сценарии рассматривает ДПМ, Андриан Канду уточнил, что переговоров с другими партиями, прошедшими в парламент, пока не ведется.

"Демократическая партия приняла решение только о диалоге с блоком ACUM, как о единственной возможности создания парламентского большинства. Других варианты или возможности не обсуждались", - сказал Канду.

Блок ACUM на это ответил, что остается на прежней позиции. И что на первых же заседаниях парламента предложит проекты об отставке руководства целого ряда государственных ведомств, хотя эксперты назвали это чистым популизмом. Политологи не раз говорили, что до рассмотрения проектов парламент должен стать функциональным.