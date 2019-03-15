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Красносельский: Приднестровье благодарно России за ее позицию по переговорам
15.03.2019

Приднестровский лидер находится с визитом в Москве, одна из первых встреч прошла со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Администрация Приднестровья благодарит Россию за последовательную позицию и сбалансированный подход в приднестровском урегулировании, сказал глава региона Вадим Красносельский на встрече со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Дискуссия состоялась в Доме приемов МИД Российской Федерации, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Российская Федерация играет активную роль в молдавско-приднестровском диалоге, что оказывает благоприятное влияние на ход и динамику переговоров", - сказал Красносельский.

Последовательная позиция российской стороны, по мнению лидера Приднестровья, заключается в том, что весь комплекс проблемных вопросов, накопившихся в отношениях Кишинева и Тирасполя за прошедшие десятилетия, необходимо решать политико-дипломатическими методами, исходя из интересов людей и сложившихся в переговорном процессе объективных реалий.

Красносельский поблагодарил Россию за системную поддержку населения Приднестровья, а также прилагаемые усилия в сфере безопасности и миротворческой деятельности.

Российским коллегам были также представлены предложения Приднестровья по стратегическому взаимодействию между регионом и Российской Федерацией. Кроме того, собеседники затронули вопрос возможности практической реализации ряда совместных проектов и инициатив.

Ирина Ляхова


 
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