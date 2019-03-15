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Владимир Воронин прокомментировал парламентские переговоры
15.03.2019

Глава партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что партии, получившие доступ в парламент, должны заключить альянс как можно скорей. Тем не менее, он скептически относится к идее создания стабильного альянса.

- Я не хочу быть нанашом и посадить их за стол и поженить Майю Санду с Канду или с Ионом «Мегафоном». Я знаю, что из этого ничего не получится. Если они объединятся, кто-то приклеится. У них есть друзья за Прутом, есть друзья в Москве, Европе, - заявил Владимир Воронин в эфире одного из отечественных телеканалов.

Владимир Воронин также заявил, что эти выборы были наиболее мошенническими.

- Господину Канду в детстве, видимо, не хватало игрушек и он играет тут. Для тех, которые 10 лет как украли Молдову, это все игра, - добавил экс-президент.

Воронин также полагает, что правящая Демократическая партия украла миллиарды миллиардов леев, и теперь предлагает блоку ACUM стать козлами отпущения.

- Господин Канду хочет внедрить кого-то в ACUM и доказать, что они ни на что не способны, - заключил Воронин.


 
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