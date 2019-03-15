Богдан Цырдя: Блок ACUM бросает Республику Молдова в состояние неопределенности

С той позицией, которую Блок ACUM принял по отношению к формированию правящей коалиции, в том числе с помощью предлагаемого пакета законов, блок бросает Республику Молдова в состояние неопределенности, нестабильности и хаоса. Такое мнение высказал депутат-социалист Богдан Цырдя, передает IPN.

По его словам, в настоящее время не может быть принят ни один закон, потому что не избраны руководящие органы парламента.

Богдан Цырдя говорит, что отказом вести переговоры с Партией социалистов Блок ACUM сохраняет статус-кво, то есть то, что критиковал до сих пор - захваченное государство, монополию, нищету. „Они сохраняют ситуацию неизмененной, дают стратегическое и тактическое преимущество Демократической партии, чтобы они не говорили, что уступают власть Демократической партии. Кроме того, они предают собственных избирателей, потому что находясь в оппозиции, имея 26 мандатов, без правительства, без прокуратуры, без НЦБК, без СИБ, без ничего, они абсолютно ничего не смогут делать”, - заявил депутат.

Юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский говорит, что лидеры Блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду предлагают повестку дня правления, но из оппозиции. По его мнению, Блоку ACUM необходимо прийти на переговоры, посмотреть, как могут быть преобразованы проекты, которые они предлагают, чтобы они были эффективными, говорит Фадей Нагачевский.

В противном случае это правый популизм, который приводит к дестабилизации и ослаблению государства. „Если они преследуют цель дестабилизировать и ослабить государство в надежде, что правящая партия станет слабее на этом фоне и они смогут войти в политику, это одна формула. Но кто может гарантировать, что в условиях ослабления государства приходом во власть Андрея Нэстасе, он не попытается использовать ресурс, которого он получит, для обогащения”, - задается вопросом юрист.

В понедельник, 11 марта, Партия социалистов выступила с приглашением на „дискуссии по созданию парламентского политического сотрудничества” с Блок ACUM. На следующий день лидеры блока отклонили приглашение, мотивируя это тем, что до выборов все кандидаты блока на должность депутата подписали публичное обязательство не вступать в альянсы с олигархическими и антиевропейскими партиями.