Андрей Нэстасе: Мы приходим с программой, которая, как мы надеемся, будет принята людьми с доброй волей из парламента

Блок ACUM предложил программу, которую как он ожидает, будет принята в будущем парламенте добросовестными людьми. Эта программа включает политическое заявление о признании захваченного характера государственных учреждений. Об этом заявил сопредседатель Блока ACUM Андрей Нэстасе в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на TV8. По его словам, в партиях, которые прошли в парламент, безусловно, остались еще люди доброй воли, передает IPN.

Говоря о повторном предложении Демократической партии инициировать дискуссии по поводу формирования парламентского большинства, Андрей Нэстасе отметил, что ACUM не намерен играть в этом спектакле, представленном демократами. „Мы сказали, что мы готовы говорить со всеми депутатами Парламента Республики Молдова, но не в ресторане, не за чашкой кофе, не с письмами, записками, а на очень прозрачной парламентской платформе, с присутствием там прессы, чтобы люди знали, о чем идет речь” - отметил сопредседатель ACUM.

„С самого начала было ясно, что блок не вступит в альянс с Владимиром Плахотнюком и его группой, которая сегодня называет себя Демократической партией. Тем не менее, мы выражаем надежду на то, что депутаты, которые прошли в Парламент Республики Молдова, вместе с 26 депутатами блока, проголосуют за предложения, выдвинутые ACUM”, - сказал он.

Андрей Нэстасе говорит, что ответ блока в ходе избирательной кампании был максимально ясным. „Мы пришли с проектом законов о „демафиотизации”, которого любой из граждан Республики Молдова, если пришел бы в парламент, не имел бы никаких колебаний, чтобы проголосовать за него. Ведь этот пакет законов известен ДПМ и ПСРМ, и им осталось лишь высказаться по поводу этого нашего предложения”, - сказал политик.

В четверг, 14 марта, Исполнительный совет Демократической партии выдвинул повторное приглашение Избирательному блоку ACUM на диалог по формированию парламентского большинства, заявив, что партия готова уступить руководство будущего правительства, в том числе должность премьер-министра. ACUM ответил отказом и на второе приглашение ДПМ.