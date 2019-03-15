Учитывая сложившуюся политическую ситуацию, теперь могут произойти только две вещи. Об этом говорится в анализе, опубликованном на www.coment.md.

«Первое – ДПМ останется у власти в той или иной форме и, выбрав подходящий момент, уничтожит своих политических оппонентов, как это было и до сих пор. Зря в блоке ACUM строят иллюзии, что у них есть какая-то уверенность в завтрашнем дне в роли парламентской оппозиции. Зная стиль демократов и их умение действовать, и если они останутся у власти в течение следующих четырех лет, очевидно, что они постепенно уничтожат ПДС и ППДП. Поэтому на следующих выборах эти партии больше не будут представлять для ДПМ никакой угрозы. Немного изучив методы политической «борьбы» демократов, не трудно себе представить, как они это сделают», – отмечает источник.

По мнению автора, «пока не ясно, смогут ли представители блока ACUM рассчитывать на поддержку граждан, в случае, если на них будет оказано «политическое» давление. Давайте не будем забывать, что более двух третей населения Республики Молдова хотят избавиться от демократов, и не исключено, что большая часть этих людей так и не поймет до конца, почему блок ACUM не использовал появившуюся возможность избавить страну от нынешнего режима. В ACUM должны понимать, что основной целю большинства избирателей, в том числе и их избирателей, является ликвидация демократов, а не переход политической борьбы между ними и ACUM на другой уровень, то есть в парламент. Четыре года это слишком большой срок для граждан. Многие из них просто не станут ждать возможных чудес так долго. Если блок ACUM не смог решить проблему людей после выборов от 24 февраля 2019 года, очевидно, что значительная часть из них будет искать альтернативы», – говорится в цитируемом материале.

«Во-вторых, допустим, что дело дойдет до досрочных парламентских выборов. Скорее всего, они будут проводиться при тех же условиях, что выборы от 24 февраля 2019 года, то есть под контролем ДПМ. Каковы будут их результаты, не трудно себе представить, и несомненно, они не будут в пользу блока ACUM. Тем более, что мы можем столкнуться с разочарованием существенной части электората, как описано выше. При всем этом, ясно, что блок ACUM, даже если у него были некоторые аргументы, чтобы отклонить приглашение ПСРМ к диалогу, совершил большую ошибку, которая в обозримом будущем может стать для блока фатальной», – отмечает источник.

Кристина Пендя