Молдаванина не брошу, потому что он хороший: Лучшие россияне – это бывшие граждане Молдовы

По «качеству человеческого материала» мы в этом плане дадим кому угодно сто очков вперед. Все-таки, такая общность, как советский народ, существует! И существует до сих пор! Иначе не уезжали бы сотни тысяч жителей Молдовы в Россию на заработки, не уезжали бы навсегда, забирая с собой семьи.

Вот и в Кремле это поняли и планируют решить демографическую проблему в России за счет граждан Молдовы, Украины, Узбекистана и Казахстана. Из этих стран-доноров в РФ планируется привлечь порядка 5-10 миллионов человек, обеспечить миграционный поток русскоязычного населения из сопредельных государств.

Правда, руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко считает, что все это приводит и приведет к существенным социальным изменениям. Мол, далеко не все иммигранты готовы адаптироваться к российскому социокультурному пространству. При этом, происходит, скорее, не консолидация, а рассеивание русского мира: «Убежден, что важно не в количественном плане наращивать показатели, но и улучшать качество человеческого капитала внутри страны. Приоритетное внимание государства должно уделяться российским регионам, а не таким государствам, как Узбекистан и Молдавия».

А вот тут уважаемый эксперт не прав! Ведь почему наши люди до сих пор едут работать и жить в Россию, несмотря на жесткую миграционную политику, трудности с получением вида на жительство и российского гражданства, несмотря на обвал курса рубля и сложные для жителя Молдовы климатические условия?

Да потому, что менталитет у нас с россиянами и жителями остальных бывших союзных республик — общий, один и тот же. У нас общая история, мы все были пионерами, сыплем цитатами из одних и тех же фильмов, поем у костра под гитару те же песни, в конце концов, болели за Россию на последнем Мундиале!

Что же касается «качества человеческого материала», наши люди в этом дадут кому угодно сто очков вперед! Наш народ трудолюбив, ответственен, очень активен, легко вживается в незнакомую среду, не мстителен, терпелив и неприхотлив. Мы тоже православные, может, даже православнее россиян, семья для нас всегда — на первом месте!

Вот только как бы эта очень своевременная инициатива не была бы похоронена чиновниками на местах. Я регулярно прохожу в центре Кишинева мимо консульства России в Молдове, вижу, какие там очереди, знаю, как трудно получить российское гражданство, сколько препонов, сколько бумаг и документов надо, сколько нервов и времени приходится тратить...

А сколько моих друзей, коллег, родственников и знакомых, которые уехали в Россию, жалуются на бездушие местных бюрократов, на трудности для русского человека с периферии сделать вид на жительство и гражданство! А вот выходцы из Средней Азии довольно быстро решают эти вопросы – как это им удается, вопрос риторический...

ПАВЕЛ МУНТЯН