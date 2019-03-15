Майя Санду и Андрей Нэстасе поедут в Брюссель "стучать" на Молдову, чтобы оставить ее без денег?

Лидеры блока "Акум" будут просить европейцев не признавать выборы и соответственно не возобновлять финансирование. Бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский написал в своей публикации в соцсетях о ближайших планах лидеров блока "Акум" Майи Санду и Андрея Нэстасе.

"По сообщению Майи Санду, сделанном 14.03.2019 года на передаче "Четвёртая власть" с Георге Гонца, она на следующей неделе вместе с Андреем Нэстасе и группой товарищей собирается посетить Брюссель и принять участие в ежегодном саммите Европейской народной партии. Но самое интересное, что они собираются там делать. Как известно, ЕС остановил макрофинансовую помощь Республике Молдова и обусловил её возобновление проведением честных справедливых выборов.

Выборы закончились. Результаты их, несмотря на имеющиеся отдельные нарушения, были признаны всеми иностранными наблюдателями, в том числе со стороны ОБСЕ и ЕС. Однако лидеры ACUM собираются представить в Брюсселе свой подробный доклад о "грубейших нарушениях, массовых фальсификациях и прочем". То есть фактически они будут просить европейцев не признавать выборы и соответственно не возобновлять финансирование, создавая проблемы стране. В любом приличном обществе подобное поведение называется стукачеством.

Хотелось бы напомнить лидерам ACUM что они теперь не площадные бунтари, а депутаты высшего представительного и законодательного органа страны. Так что ведите себя соответственно. А не нравится и не можете, то сдавайте мандаты, идите на площадь, езжайте в Брюссель, Вашингтон, Пекин или Куала-Лумпур и стучите, сколько душе угодно", - написал Александр Муравский.