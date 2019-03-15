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Экономика
Российский «Газпром» в 2019 году увеличил цену природного газа для Молдовы
15.03.2019

Стоимость импорта метана по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 25%.

С 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову российским гигантом "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров. Так, стоимость импорта российского метана в первые три месяца этого года, выше примерно на 25% по сравнению с импортной ценой того же периода прошлого года, сообщает Mold-Street.md.

Представители Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) подчеркнули, что этот тариф действителен только в первом квартале 2019 года.

По данным НАРЭ в 2018 году, в Республику Молдова было импортировано 1,13 миллиарда кубометров газа (без приднестровского региона), что примерно на 9,3% больше (около 96 миллионов кубометров), чем в 2017 году.

Это самый большой объем импорта с 2011 года. В то же время около 45% было импортировано в первом квартале прошлого года


 
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