Для Европы молдаване всегда были и будут дикарями, бескультурными детьми холмов

Самое ужасное то, что свой негативный «имидж» мы даже не собираемся разрушать. Мы, в Молдове, так хотим, чтобы нас считали цивилизованной страной. Так жаждем доказать, что достойны стать частью ЕС. Вон как старательно внедряем разработанные Брюсселем «еврореформы» (правда, трактуя их по-своему), чтобы привести побыстрее нашу страну в Европейский Союз.

Тратим гранты и бюджет на реставрацию и восстановление значимых туристических объектов, как, например, Дворец Манук-Бея в Хынчештах, вывозим местных производителей вина, одежды на престижные международные выставки, создаем так сказать — привлекательную картинку для инвесторов и туристов. Но как бы мы не старались нас, молдаван, в Европе, как считали диким народом, так и продолжают считать.

И не безосновательно, скажу я вам. Потому что у нас в стране происходит абсолютно дикие вещи с точки зрения цивилизованного общества. И сейчас я не говорю о политических распрях и прочей грязи, а говорю о простых людях, жителях Молдовы, которые своими поступками и действиями только позорят нашу нацию во всем мире.

На днях в социальных сетях был опубликован короткий видеоролик, который явно демонстрирует, что не зря нас полноценно не пускают в ЕС. Вы наверняка его видели. Если нет, вкратце опишу. Некий мужчина, которому, судя по всему, надоел его домашний питомец, решил от него избавится и вывез в пригород Кишинева. Недомужчина некогда любимого четвероного друга (здорового и не старого), которого явно способен прокормить (он же как-то оплачиваетсвои разъезды на автомобиле), просто выбросил как мешок с мусором на обочину дороги. Избавился "будущий европеец" от балласта, сел в свой автомобиль и без зазрения совести уехал. Собаку подобрал случайный прохожий, который, собственно, и снял все происходящее на видео. Приютил, привел в порядок и нашел любящую для него семью.

Еще один случай, о котором просто невозможно говорить спокойно, и который еще раз доказывает, что мы дикая страна. В северной столице городе Бельцы живодеры выкололи глаза несчастному котенку, разрезали язык и оставили умирать!

Мало?! Вспомните, историю, когда молодой человек из молдавской глубинку, содрал шкуру с несчастной собаки, сфотографировался с ней, подписав ужасающий снимок: «С пацанами на шашлыках!»

И это еще не все. У нас в стране принято избавляться от бездомных кошек и собак абсолютно варварскими способами. Рассыпать отраву по городу, из-за чего травятся и домашние животные, убивать!

А теперь скажите, только честно, разве заслуживают такие «граждане» жить в цивилизованном обществе? Как пускать таких варваров в Европу? В странах ЕС, куда так отчаянно рвутся молдаване, у животных есть права. Там за жестокое обращение с четвероногими сажают в тюрьму и выписывают штрафы в сотни евро. Там люди

заводят животных осознанно, а не по прихоти детей, платят даже за тех, которых забирают из приютов. Ежегодно платят налоги за то, что в их доме живут собаки или кошки. И сумма налога намного выше, чем вели у нас. У нас наверняка из-за того, чтобы не платить государству, повыбрасывают к чертям собачьим всех животных на улицу, на верную погибель

Вот серьезно, разве можно вообразить, описанные выше ужасающие случаи, которые происходят у нас, к слову, постоянно, произошли бы, например, в Германии или Италии. Разве можно вообразить, чтобы там живодер остался безнаказанным и спокойно жил себя дальше, радуясь своей «смекалке».

НЕТ! У нас же жестокость по отношению к животным не карается. Ну, подумаешь собачонку выбросил - все-таки, не ребенка в конце концов! Выбросит и ребенка! И родную мать, если мешать будет!

И не обольщайтесь, что это все проходит незаметно. Европейцы нас считают дикими и жестокими варварами. И благодаря таким живодерам, отношение к нам не изменится, примите это как должное.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ