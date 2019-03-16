Президент дал старт мероприятиям в ознаменование 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации

Мероприятия будут проведены во всех городах, которые в нынешнем году будут праздновать годовщину освобождения.

Сегодня, 16 марта, в Шерпенах Игорь Додон дал старт мероприятиям под эгидой Президента Республики Молдова в ознаменование 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вместе с послом России Олегом Васнецовым, президентскими советниками, руководством Союза офицеров, гражданскими активистами и членами «Молодой Гвардии» Игорь Додон, его супруга Галина и младший сын Николай приняли участие в высаживании деревьев на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».

- Планируется проведение мероприятий во всех городах, которые в нынешнем году будут праздновать годовщину освобождения. Так, уже в понедельник, 18 марта, мы отметим 75-летие освобождения города Сороки. 13 апреля исполнится 75 лет со дня героического взятия самого Шерпенского плацдарма. 9 Мая состоится традиционный Марш Победы, а 24 августа, в годовщину завершения Ясско-Кишиневской операции, - еще один Марш в столице, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В числе запланированных мероприятий – реставрация исторических памятников, перезахоронение останков воинов, павших на поле боя, организация мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, публикации научных и журналистских работ, съемки документального фильма об освобождении Молдовы. Кроме того, по инициативе Президента на дому навестят всех здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава государства поблагодарил всех, кто прикладывает усилия для увековечивания памяти героев, и выразил уверенность в том, что празднование на общенациональном уровне 75-летия освобождения Молдовы сыграет важную роль в укреплении нашей государственности и патриотическом воспитании нашей молодёжи.