Более 1500 человек приняли участие в уборке русла реки Бык в Кишиневе

Кампания по весенней уборке была запущена в столице в начале марта.

Сегодня, 16 марта, в акции по уборке русла реки Бык приняли участие более 1500 человек. На призыв местных властей откликнулись экономические агенты и неравнодушные жители столицы. Вместе с волонтерами и сотрудниками примэрии в этой акции на участке между улицами Измаил и Лунка Быкулуй был отмечен и врио примара Кишинева Руслан Кодряну.

В течение двух часов было собрано около 6000 мешков отходов, сообщает moldpres.md. Одновременно с уборкой русла реки Бык в рамках сегодняшней акции были собраны отходы вблизи других рек, пересекающих столицу, таких как Дурлешть, Малая Малина, Холбочика. Не остались без внимания и столичные водоемы, в том числе озеро «Валя Трандафирилор», озера на ул. Михай Витязул и Мунчештском шоссе.

Местная публичная администрация столицы поблагодарила граждан и представителей ассоциативного сектора, которые, наряду с сотрудниками служб по санитарной очистке, активно принимали участие в сегодняшней акции.

Кампания по весенней уборке в столице стартовала в начале марта. В ее рамках местные власти проведут ряд мероприятий, в которых приглашают принять участие и жителей города. Так, на 30 марта в разных районах города запланирована посадка 10 тысяч деревьев. 13 апреля жителей столицы ждут на генеральную уборку парков и лесопарков, а на 20 апреля запланирована генеральная уборка дворов жилых домов.