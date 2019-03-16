«Отравленными яблоками» назвал предложение демократов депутат от блока ACUM

Депутат от блока ACUM Игорь Мунтяну считает, что в общественном пространстве преднамеренно создается фальшивое впечатление, будто блок изолируется от политического процесса в стране.

Игорь Мунтяну назвал призывы Демократической партии к переговорам и возможность предоставить блоку ACUM должность премьера, как «отравленные яблоки». Он отметил в ходе передачи «În profunzime» на телеканале Pro TV, что должность премьера не принадлежит ДПМ, чтобы она смогла предоставить ее кому-то. По его словам, не верно, что блок «ACUM» проявляет безответственность, отказываясь от всего, и изолировался от политического процесса, назвав эти действия «принципиальностью».

Относительно позиции блока ACUM в Парламенте, Игорь Мунтяну заявил, что «дело идет к образованию двух фракций» – Партии «Действие и Солидарность» и Партии «Платформа Достоинство и Правда». По его словам, депутаты, которые были избраны по списку блока, идущие от гражданского общества, должны будут выбрать, к какому из этих двух формирований присоединиться, сообщает ipn.md.

Ранее глава ПДС Майя Санду и лидер ППДП Андрей Нэстасе заявили, что отказываются от коалиции с ПСРМ, обосновав это решение нежеланием ввязываться в «чьи-то игры» и сославшись на «непохожесть» избирательного блока ACUM с другими формированиями.

В четверг, 14 марта, ДПМ повторно пригласили избирательный блок ACUM на диалог по поводу формирования парламентского большинства, заявив, что формирование готово уступить руководство будущего Правительства, в том числе должность премьер-министра. От этого предложения прошедшие в парламент «настоящие демократы» также отказались.