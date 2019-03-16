Неблагоприятные метеоусловия и пестициды стали причиной гибели многих пчелиных семей. Из-за этого меда в прошлом году собрали на тысячу тонн меньше. Более 200 пчеловодов страны обсудили на форуме проблемы отрасли.

Ион Мелештяну из района Штефан Водэ рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

"Очень много пчел погибает из-за того, что деревья в ближайших садах опрыскивают. В нынешнем году мы впервые столкнулись с этой проблемой. У меня лично было много проблем в период выхода с зимовки. Пчелы были слабые и многие погибли", - сказал пчеловод Ион Мелештян.

В то же время посредники говорят, что с каждым годом им удается выходить на новые рынки сбыта. Молдавский мед покупают и в Омане.

"Мы впервые стали экспортировать мед по морю, наладили логистику, просчитали, как лучше перевозить такое количество меда через порт в Джурджулештах. Это оказалось непростой задачей, но мы справились", - отметила экспортер Инна Негруцэ.

И все же, основным рынком сбыта молдавского меда остается Европейский Союз. В зависимости от качества меда, закупочные цены варьируются от двух до четырех евро.

"В странах СНГ мы не продали ни одного килограмма меда. Главными рынками сбыта остаются Германия, Франция, Румыния и Польша. Серьезным конкурентом для нас стала Украина, которая вышла на рынки два годя назад. Мы производим около шести тысяч тонн, а они примерно 60-80 тысяч",- сказал глава Ассоциации пчеловодов Ион Максим.

Министр сельского хозяйства говорил о перспективах развития пчеловодства. "Эта отрасль может стать эффективной и конкурентоспособной. Инвестиции окупятся в течение двух лет", - заключил министр сельского хозяйства Николай Чубук.

По данным Ассоциации пчеловодов, в 2018 году в Молдове было произведено примерно пять тысяч тонн меда, больше половины ушло экспортировали. Сейчас в стране зарегистрировано более 6800 пчеловодов.