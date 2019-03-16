В воскресенье в Молдове будет тепло и без осадков

Похоже, в Молдову окончательно пришла весна: в ближайшие дни воздух прогреется до 23 градусов тепла днем и до 9 градусов выше нуля ночью.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 17 марта, на всей территории республики установится теплая весенняя погода. День будет облачным, но без осадков. Ветер стихнет, атмосферное давление нормализуется. Геомагнитных возмущений также не ожидается.

В северных районах республики в ночное время суток термометры покажут плюсовые значения температур - от +1 до + 4 градусов. Зато днем будет солнечно, воздух прогреется до + 13…+ 16 градусов Цельсия.

В центральной части страны и Кишиневе также ожидается теплая солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от +2…+5 градусов ночью, до +14..+17 градусов Цельсия днем.

На юге страны будет еще на несколько градусов теплее: от +3 до +6 градусов ночью, и до 18 градусов выше нуля в дневное время. В последующие дни еще потеплеет.

17 марта по народному календарю – Герасим Грачевник. Герасим Иорданский - христианский монах, живший в 5 веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

Если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.