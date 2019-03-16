Бросить все и уехать из Кишинева в Тирасполь: В Приднестровье обнаружены госпредприятия, где получают по 17 тысяч долларов в месяц - да вы оборзели, господа!

«Это – чрезмерные суммы», - ошарашенно заявил председатель тамошнего правительства Александр Мартынов.

Председатель Правительства Приднестровья Александр Мартынов встретился с министром промышленности и регионального развития Николаем Глигой. Поводом для встречи послужила проверка, проведенная контрольным управлением Правительства ПМР. В ходе нее выяснилось, что руководители некоторых государственных предприятий, подведомственных министерству, устанавливали себе непомерно высокую заработную плату, сообщает пресс-служба Правительства ПМР, которую цитируют Новости Приднестровья.

«В некоторые месяцы они получают на руки от 5 до 17 тыс. долларов США. Я считаю, что это чрезмерные суммы. Поэтому по данному вопросу необходимо провести более углубленный анализ», — акцентировал Александр Мартынов. Он также поручил министру промышленности и регионального развития провести работу по оптимизации фонда оплаты труда административно-управленческого аппарата на предприятиях.

При этом глава Правительства особо подчеркнул, что рабочие специальности не должны пострадать.

Также премьер-министр высказал мнение, что высвободившиеся средства должны направлять на развитие предприятий или перечислять в бюджет.

ПАВЕЛ МУНТЯН