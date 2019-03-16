Молдавских стариков пустят по миру, но – не путешествовать: Стало известно, насколько возрастут пенсии после индексации

Осчастливленными с 1 апреля окажутся более 600 жителей Молдовы.

После индексации с 1 апреля на 5,3% средний размер пенсии по возрасту увеличится на 91,85 лея, для 526 тысяч пользователей, а пенсии по инвалидности возрастут на 72,07 лея для 125 тысяч пользователей, передает IPN.

Пенсии по наследству увеличатся на 47,25 лея для 12 тысяч пользователей. Средняя пенсия участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии будет предоставляться 1749 пользователям, а среднее увеличение составит 173,79 лея. Процент индексации рассчитан, исходя из среднего размера ежегодного роста индексов потребительских цен за последние три года.

С 1 апреля 2019 года общий размер минимальной пенсии по возрасту составит 1079,33 лея.

Данные положения можно найти в принятом Кабинетом министров в пятницу. 15 марта, проекте постановления. На вопрос журналистов, почему нужен был данный проект постановления, в условиях, когда Правительство приняло на себя на прошлой неделе ответственность за индексацию пенсий, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду отметила, что взятие на себя ответственности для того, чтобы можно было иметь финансовый допуск к Государственному бюджету, необходимо для покрытия соответствующих расходов. А теперь было принято постановление Правительства, которое, соответственно, повышает данные пенсии.

ПАВЕЛ МУНТЯН