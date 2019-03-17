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Общество
На площадке Российского центра науки и культуры в Кишиневе прошли интеллектуальные состязания клуба «Что? Где? Когда?», сообщает прессслужба РЦНК.
Очередные соревнования были проведены по инициативе кишиневского клуба «Интигра» — члена Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В интеллектуальной игре приняли участие ведущие знатоки молдавской столицы из 7 команд.
Турнир прошел в напряженной борьбе. Одним из бесспорных лидеров стала команда Григория Алхазова, обладателя Хрустальной совы в московском телеклубе «Что? Где? Когда?». Вторыми стали игроки из команды «Заиленный трамвай», почетное третье место заняла команда «Насмарку».
Следующая игра состоится в Российском центре науки и культуры 17 марта 2019 г.
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